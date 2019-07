Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben az időszakban számolni kell a bérleti díjak akár 10-15 százalékos emelkedésével is a lakáspiaci szakértők szerint. ","shortLead":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben...","id":"20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2190754d-e6ff-487f-83cb-b2b5025c0835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","timestamp":"2019. július. 17. 06:17","title":"Újabb roham várható a lakáspiacon, 10 százalékos drágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","shortLead":"Hordozható terminált kapnak az ellenőrök, egyelőre csak a legforgalmasabb vonalakon.","id":"20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c5006d-75cc-4b78-b2b3-938eeabef157","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kartyaval_is_fizethetjuk_a_BKVpotdijat","timestamp":"2019. július. 17. 12:41","title":"Kártyával is fizethetjük a BKV-pótdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"Balla Györgyi - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról, hogy a H5-ös HÉV-et szeptember 1-jétől 5-ös metrónak kell hívni. Attól azonban, hogy így nevezik, még nem jár sűrűbben, és fiatalabbak sem lesznek az ott közlekedő több mint 40 éves szerelvények. Mi értelme akkor a változásnak? ","shortLead":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról...","id":"20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d500-9410-4476-84bb-a0af4a4915d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Az 5-ös metró is a főváros és a kormány közti tányércsörgésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Andy Vajna özvegye úgy döntött, hogy megválik nagy értékű olasz sportkocsijától.","shortLead":"Andy Vajna özvegye úgy döntött, hogy megválik nagy értékű olasz sportkocsijától.","id":"20190716_vajna_timea_eladja_lamborghinijet_es_teszi_mindezt_egyedi_fotokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a01657b-5656-4af8-8e83-57eec078f85d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_vajna_timea_eladja_lamborghinijet_es_teszi_mindezt_egyedi_fotokkal","timestamp":"2019. július. 16. 10:54","title":"Vajna Tímea eladja Lamborghinijét, és teszi mindezt furcsa fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családtámogatási konstrukciók okozta kivárás miatt megtorpant az ingatlanpiac. Augusztusban újra felpöröghet a kereslet, sőt tovább fognak nőni az árak.","shortLead":"A családtámogatási konstrukciók okozta kivárás miatt megtorpant az ingatlanpiac. Augusztusban újra felpöröghet...","id":"20190716_A_kormany_miatt_allt_meg_az_ingatlanpiac_de_hamarosan_kiengedi_a_feket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18380e1-4cf5-47ae-aa4b-7732ea2d5716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_kormany_miatt_allt_meg_az_ingatlanpiac_de_hamarosan_kiengedi_a_feket","timestamp":"2019. július. 16. 10:39","title":"A kormány miatt állt meg az ingatlanpiac, de hamarosan kiengedi a féket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta az ujszo.com.","shortLead":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta...","id":"20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc52f37f-50bc-462b-84bb-2893c7a442c1","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","timestamp":"2019. július. 17. 11:05","title":"Tarlós pozsonyi kollégája beszédet mond a szlovák pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.","shortLead":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt...","id":"20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe5649-cf30-4170-9c06-7e89a49b433b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","timestamp":"2019. július. 17. 12:33","title":"Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]