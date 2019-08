Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","shortLead":"Egy büfés szerint mindenki belekényszerül a túlárazásba, mert három nap alatt milliós helypénzt kell kifizetniük. ","id":"20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc994a8-ee5d-41f6-bd57-7991c04532ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc17ee-28e6-41d9-92a3-4ce540ef61de","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Megszolalt_egy_bufes_ezert_olyan_draga_minden_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:24","title":"Megszólalt egy büfés: ezért olyan drága minden a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi a kormány – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. Már javában zajlik az egyeztetés a gyűjtemény tulajdonosával, Pákh Imrével, aki a Golgota eladása után így ismét jól járhat az állami műkincsbiznisszel. Még nem dőlt el az új múzeum helye, de a Várkert Bazár Casino tűnik befutónak. Az ötletet egy nem nyilvános kormánydöntésbe bújtatták volna el, de sikerült előre megtudnunk a részleteit.","shortLead":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi...","id":"20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89186081-80de-4772-93a7-e69b2e35b0db","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:30","title":"Újabb Munkácsy-műkincseket vásárolhat fel az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","shortLead":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","id":"20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034de44-ae4b-453e-a5d3-57e28c78f761","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:01","title":"Megtalálták az eltűnt magyar holttestét Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","shortLead":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","id":"20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9568c155-d81b-4742-b530-fa248b2746f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:56","title":"Napelemparkot épít a Videoton Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz és a 3-a metró sem - nem egy lányálom most a fővárosi közlekedés.\r

\r

","shortLead":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz és a 3-a metró sem - nem egy lányálom most a fővárosi...","id":"20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911615c-0a4f-4348-9d8c-ec60d9d1336a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:39","title":"Rosszullét, szabálytalan parkolás, pályahiba - csúcsra járnak a közlekedési problémák a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]