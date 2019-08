Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","shortLead":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","id":"20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12812e3-1f81-48e2-b1e3-cb57203916ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:28","title":"Újabb különleges trélerkombinációt kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi kormányellenes tüntetők lejáratása miatt hoztak létre. A Twitter az állami hirdetéseket is blokkolta.","shortLead":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi...","id":"20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8994bc-8b5e-42ef-8c7f-2d44d7cb42dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:33","title":"A Facebook és a Twitter is törölte a hongkongi tüntetőket mocskoló fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk információt a közösségi oldal felé.","shortLead":"Új, adatvédelmet szolgáló funkcióval bővül a Facebook. Segítségével az is látható, mely oldalak továbbítanak rólunk...","id":"20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471774d-6df9-49a7-84c5-8cedd7d87e35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_off_facebook_activity_elozmenyek_torlese_funkcio_clear_history","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:03","title":"A Facebook megcsinálta végre a funkciót, amivel gombnyomásra törölhetjük a nyomainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c741f62-b175-4683-b8b7-37cd225c86bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró, de látványos változáson esik/esett át a Google alkalmazásboltja, amely ráadásul hasznos is.","shortLead":"Apró, de látványos változáson esik/esett át a Google alkalmazásboltja, amely ráadásul hasznos is.","id":"20190822_google_play_aruhaz_atalakulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c741f62-b175-4683-b8b7-37cd225c86bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a244bf-af57-491f-ac0e-83799f8804d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_google_play_aruhaz_atalakulas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:03","title":"Fehérre \"festette\" a Play áruházat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen is vádat emelt.","shortLead":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen...","id":"20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c2b2b-3049-40d7-beba-8f1ff84fb71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:20","title":"Tíz autót tört fel egy tizenéves Kaposváron, az egyikben milliók hevertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","id":"20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e013e-35b5-4840-9058-a3b98310c41f","keywords":null,"link":"/elet/20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:45","title":"A kelet-európai gyerekek a saját bőrükön tapasztalják meg a rasszizmust a brit iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterként bukott Balog Zoltán a református egyházban érhet a csúcsra – írja a friss HVG, ehhez a reformátusok még szabályt is módosítottak. Vélhetően nem a miniszteri teljesítménye alapján szolgál rá új pozíciójára.","shortLead":"A miniszterként bukott Balog Zoltán a református egyházban érhet a csúcsra – írja a friss HVG, ehhez a reformátusok még...","id":"20190821_Csucsra_erhet_egyhazaban_a_miniszterkent_buko_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1230d425-4ca8-4284-8b2d-0255f4596894","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Csucsra_erhet_egyhazaban_a_miniszterkent_buko_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:42","title":"Püspök lehet Balog Zoltán volt Emmi-miniszterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]