[{"available":true,"c_guid":"60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül, hogy testhez igazítja alkotmányát, és nem mindegy számára, hogy ezt ellenzékének öntudatra ébredése vagy teljes megsemmisülése kíséri majd.","shortLead":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül...","id":"201941_a_valasztasok_masnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f180dfe-7e1e-45da-a6a1-4dee70b774b9","keywords":null,"link":"/360/201941_a_valasztasok_masnapjan","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Véget ér a kampány, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d866135-2df8-4eb0-a7c9-e9bf080f50d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A \"tudomány szeretete\" kell, hogy vezérelje a fiatal kutatókat, nem pedig a díjak utáni vágyakozás – mondta James Peebles kanadai-amerikai kozmológus, miután Stockholmban bejelentették, hogy két társával együtt ő kapja az idei fizikai Nobel-díjat. A tudós szerint mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amit képes szenvedéllyel űzni.","shortLead":"A \"tudomány szeretete\" kell, hogy vezérelje a fiatal kutatókat, nem pedig a díjak utáni vágyakozás – mondta James...","id":"20191013_james_peebles_interju_nobel_dij_tudomany_szeretete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d866135-2df8-4eb0-a7c9-e9bf080f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913209f-b610-4c76-8bdb-fcf9ed7f93ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_james_peebles_interju_nobel_dij_tudomany_szeretete","timestamp":"2019. október. 13. 10:03","title":"A friss Nobel-díjas Peebles üzenete nem csak a tudósok számára fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Az utolsó pillanatban magára hagyta a Fidesz, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé finomkodók inkább azt mondják: íme a bizonyíték, hogy Katarnak soha többé semmilyen nagy sporteseményt nem szabad odaadni. Hiába, három év múlva jön a foci-vb, a távlati cél pedig az olimpiarendezés.","shortLead":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé...","id":"20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a0c72-2491-447a-b5f5-e66bc8db7f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Méregdrága, nézők nélküli, ám korrupciógyanúval teli volt a foci-vb főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 hírműsorának önkormányzati választási különkiadása. Benne az 13 órás részvételi adatok, a politikusok nyilatkozatai és leghosszabb szavazólap. ","shortLead":"Ez a hvg360 hírműsorának önkormányzati választási különkiadása. Benne az 13 órás részvételi adatok, a politikusok...","id":"20191013_Radar360_extra_Tarlos_es_Karacsony_is_szavazott_Orbant_Borkairol_kerdeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc3397b-e643-45ea-918a-3ff0f54358c2","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_Tarlos_es_Karacsony_is_szavazott_Orbant_Borkairol_kerdeztek","timestamp":"2019. október. 13. 14:00","title":"Radar360 extra: magas a részvétel, leszavaztak a jelöltek, Orbánt Borkairól kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","shortLead":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","id":"20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed330ba2-5b43-49e2-bd39-7b1924c838d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Borkai Zsolt nyert Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","shortLead":"Urnazárás előtt pár perccel posztolt csak a szavazásról. ","id":"20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3171fd44-b9ac-4fb5-b0aa-be8145ccd30b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Elokerult_Borkai_Zsolt_o_is_leszavazott","timestamp":"2019. október. 13. 18:55","title":"Előkerült Borkai Zsolt, ő is leszavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]