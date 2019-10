Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth Display funkciójával, azaz a 90 Hz-es képfrissítéssel.","shortLead":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth...","id":"20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b926f1-8d49-4bd5-9c3f-e2ba7ae3ffb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","timestamp":"2019. október. 25. 19:03","title":"Megtrollkodta a OnePlus a Google-t, majd gyorsan vissza is vonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója és elsőszámú vezetője. Az első jelentések szerint az amerikai és kurd erők rajtaütöttek a Barisa nevű településen bujkáló terroristavezéren, s a mikor al-Bagdadi látta, hogy nincs esélye a menekvésre, felrobbantotta a testén lévő robbanómellényt. Állítólag felesége és több gyermeke is életét vesztette. Trump szerint gyáván halt meg.","shortLead":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója...","id":"20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdf39-78ed-48fe-9973-68a27824b32f","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","timestamp":"2019. október. 27. 15:06","title":"Így halt meg az Iszlám Állam véreskezű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ceec89-677c-4d2e-84a4-fca6c749f31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Surface Laptop 2 lehangoló javíthatósági eredménye után mennyire könnyen szervizelhető az utód. Kellemesen csalódtak, de azért még nem dőlhetnek hátra elégedetten a Microsoft mérnökei.","shortLead":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Surface Laptop 2 lehangoló javíthatósági eredménye után mennyire könnyen...","id":"20191025_ifixit_teardown_microsoft_surface_laptop3_javithatosagi_vizsglata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ceec89-677c-4d2e-84a4-fca6c749f31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e28530-e4a2-4c61-884d-368a8f99638a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ifixit_teardown_microsoft_surface_laptop3_javithatosagi_vizsglata","timestamp":"2019. október. 25. 20:03","title":"Szétszedték a Microsoft új laptopját, és megörültek annak, amit bent láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","shortLead":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","id":"20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b93b63-3c23-447c-83ba-1b17433e6311","keywords":null,"link":"/elet/20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","timestamp":"2019. október. 26. 20:30","title":"99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","shortLead":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","id":"20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7ff19-d9b4-44c6-84d7-93d968ac4aba","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 08:39","title":"Millióan tüntettek Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrök a kocsijukba ültették és hazavitték.","shortLead":"A rendőrök a kocsijukba ültették és hazavitték.","id":"20191025_rokkantkocsi_m44_bekesszentandras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c7d850-df03-4b38-aeac-8f561f22927d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_rokkantkocsi_m44_bekesszentandras","timestamp":"2019. október. 25. 16:26","title":"Rokkantkocsival akart végighajtani az M44-esen egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","shortLead":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","id":"20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120d6a9-ae2a-4bff-8cdd-4b91791f4820","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. október. 25. 21:06","title":"Három autó ütközött Budapesten a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","shortLead":"Olasz jogvédő szervezetek és politikusok tiltakoznak a Carrefour durva pólója miatt.","id":"20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=185096be-53f5-4471-8cc8-8079bc8c5de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a842c9e-8332-4c4c-b0b7-ca662c650082","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Nok_ellen_elkovetett_eroszakkal_illusztralja_egyik_polojat_a_Carrefouruzletlanc_Olaszorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 14:21","title":"Olyan pólót árult a Carrefour, amin egy férfi a mélybe lök egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]