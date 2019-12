Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A programért lobbizó szakemberek szerint valós lehetősége van annak, hogy újra magyar űrhajós induljon a csillagok...","id":"201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b36329-7099-41c8-8ef8-76becf6d71bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff17b9-1540-47c1-9b69-498468a92e7e","keywords":null,"link":"/360/201949__ezereves_magyar_solyom__leintik_azorosz_urtaxit__zsebmuholdat_avilagnak__urkomporszag_kikot","timestamp":"2019. december. 05. 07:00","title":"Még nem látszik, hogy nagyobb lesz-e az ötéves űrterv lángja, mint a füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. 