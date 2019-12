Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el. Ez a rendszer elterjedtségét nézve érthető, ám a lista második helyezettje annál meglepőbb. Tippeket is mutatunk a veszély elhárításához.","shortLead":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el...","id":"20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c90181-c0c3-4408-9fb7-d5134d9f2b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","timestamp":"2019. december. 14. 08:03","title":"Vigyázzon, milyen hirdetésre kattint a neten – tartsa be ezeket, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c6ac38-eb28-479d-9e28-9a4fc24541b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Váratlanul érkeztek a kismackók, nem tudták anyjukról, hogy várandós.","shortLead":"Váratlanul érkeztek a kismackók, nem tudták anyjukról, hogy várandós.","id":"20191213_Jegesmedvebocsok_szulettek_Nemetorszagban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c6ac38-eb28-479d-9e28-9a4fc24541b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b64c4-dbe3-4807-9d0b-6241b3aeb4c0","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Jegesmedvebocsok_szulettek_Nemetorszagban__video","timestamp":"2019. december. 13. 11:31","title":"Jegesmedvebocsok születtek Németországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c72d7a6-616d-4c4c-8c53-965620c2b7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg élelmiszert, vegyiárut és játékokat ajánlottak fel helyi családok és vállalkozók.","shortLead":"Főleg élelmiszert, vegyiárut és játékokat ajánlottak fel helyi családok és vállalkozók.","id":"20191214_Ket_tonna_adomanyt_gyujtotek_a_raszoruloknak_Gyomaendrodon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c72d7a6-616d-4c4c-8c53-965620c2b7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1562d7ea-3b38-44af-b75a-0d0e7dc18ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_tonna_adomanyt_gyujtotek_a_raszoruloknak_Gyomaendrodon","timestamp":"2019. december. 14. 20:09","title":"Két tonna adományt gyűjtöttek a rászorulóknak Gyomaendrődön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","shortLead":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","id":"20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f9049-3eaf-4870-b002-239e134b1629","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","timestamp":"2019. december. 14. 15:24","title":"Harmincezernél is több vasutas kap pluszpénzt karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","shortLead":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","id":"201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3d1ba-1f3d-471a-a84d-c97e47acb1e9","keywords":null,"link":"/360/201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Még mindig tízmilliárdok forognak a Quaestor-örökségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki a Taycant.","shortLead":"A német gyártó nem titkoltan sokkal inkább a sportautós menetteljesítményekre és nem annyira a hatótávra hegyezte ki...","id":"20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290b4052-a8b2-4784-a749-818819b2f038","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_csalodast_kelto_a_porsche_680_loeros_villanyautojanak_a_valos_hatotavja","timestamp":"2019. december. 13. 13:21","title":"Csalódást keltő a Porsche 680 lóerős villanyautójának a valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]