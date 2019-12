Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56713b60-97a9-4519-be43-dc4b8bee65f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy ment át a teli zöldön, mintha autó lenne.","shortLead":"Úgy ment át a teli zöldön, mintha autó lenne.","id":"20191214_Ugy_ment_at_a_gyalogos_a_teli_zoldon_mintha_auto_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56713b60-97a9-4519-be43-dc4b8bee65f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71361344-ee55-4774-b472-f87a00cf81bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Ugy_ment_at_a_gyalogos_a_teli_zoldon_mintha_auto_lenne","timestamp":"2019. december. 14. 08:54","title":"Ennél a zebránál a gyalogosnak járt volna a helyszíni bírság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További nehezítésre készülhetnek a tanárok egy új rendelettervezet szerint. A fogadóórákon való részvétel pedig nem tartozna a kötött munkaidőbe.","shortLead":"További nehezítésre készülhetnek a tanárok egy új rendelettervezet szerint. A fogadóórákon való részvétel pedig nem...","id":"20191213_szakkepzesi_torveny_rendelettervezet_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847a3e9f-c04f-4cc5-8987-05158f31dd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_szakkepzesi_torveny_rendelettervezet_tulmunka","timestamp":"2019. december. 13. 10:47","title":"„Önként vállalt túlmunkának” minősítenék, ha a tanárnak távollévő kollégáját kell helyettesítenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","shortLead":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","id":"20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9e2fd-bf3e-41b1-bb57-bcad98183538","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. december. 13. 16:06","title":"Szijjártó: Hülyeség, hogy el akarjuk hagyni az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","shortLead":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","id":"20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f70a-2cf1-41ee-a717-0e51c38adcc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"Csehország bevásárolt amerikai helikopterekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","shortLead":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","id":"20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3b88c-c0ee-4b61-9d03-a46b608b1643","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","timestamp":"2019. december. 13. 16:16","title":"Most már tényleg itt a vége: elbúcsúzhatunk a Malévtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek. Egy Samsung-újdonság minden eddiginél egyszerűbb megoldást ígér.","shortLead":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek...","id":"20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb73997-6d05-469f-b034-6fc609b2d79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","timestamp":"2019. december. 13. 10:03","title":"Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]