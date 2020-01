Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány, hogy Hankséket tiszteletbeli göröggé tették.","shortLead":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány...","id":"20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53527ddb-343f-4a3c-9be6-8027e46bc70f","keywords":null,"link":"/elet/20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","timestamp":"2020. január. 14. 18:41","title":"A görög kormány igazán gáláns ajándékkal lepte meg Tom Hankset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai oligarchák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai...","id":"20200114_Radar360reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92f983-83c6-48b9-a716-7bc5c0fc53e5","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 14. 08:00","title":"Radar360: Packáznak Budapesttel, Harryvel és Meghannel viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","shortLead":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","id":"20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a145fe-60cb-422f-8ede-08476b6de1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","timestamp":"2020. január. 15. 09:02","title":"Instagramon kért képeket a Fidelitas, O1G-özön árasztotta el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilenc autógyártót tömörít magában a német konszern. ","shortLead":"Kilenc autógyártót tömörít magában a német konszern. ","id":"20200114_legnagyobb_autogyar_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f18e78c-dba6-4273-80dc-2342603328cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_legnagyobb_autogyar_volkswagen","timestamp":"2020. január. 14. 12:15","title":"Százból nyolc új autó a Volkswagen-csoporté, ők a legnagyobbak jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","shortLead":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","id":"20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c5d5e-46e6-459e-88c0-5e1cd70b68d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","timestamp":"2020. január. 13. 17:06","title":"További 5 milliárd forinttal drágult a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","shortLead":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","id":"20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace1183-c5ee-483e-9ca8-f1eb75603f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","timestamp":"2020. január. 15. 12:20","title":"Nem fizet az állam az elítélteknek, akiknek kártérítést ítéltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a82ed9-19b6-4a2b-b31c-91e6d858018b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felüljáró alatt ütközött össze két jármű. Eléggé beállt a forgalom.","shortLead":"A felüljáró alatt ütközött össze két jármű. Eléggé beállt a forgalom.","id":"20200114_florian_ter_baleset_karambol_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a82ed9-19b6-4a2b-b31c-91e6d858018b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1826a75-0bbd-48c7-91f4-90edb9955cce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_florian_ter_baleset_karambol_uzemanyag","timestamp":"2020. január. 14. 18:17","title":"Baleset a Flórián téren, üzemanyag folyt az útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem nyersen kerül az appba.","shortLead":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem...","id":"20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee021a0-b52c-4e7c-bf84-b5d50ea43685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","timestamp":"2020. január. 13. 19:20","title":"Az Instagram mostani változtatása valószínűleg mindenkinél kiveri a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]