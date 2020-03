Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi utasítása, amely szerint a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Van körzet, ahol hétből hat háziorvos már túl van ezen a koron – ők telefonon rendelnek vagy szabadságra mennek. De mi lesz a betegekkel?","shortLead":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi...","id":"20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adbeb07-6c9e-435c-9be1-951c11e633ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 20:00","title":"Ne lepődjön meg, ha már be sem engedik az orvosi rendelőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","shortLead":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","id":"20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9c06de-e357-44bf-ba5e-e351605320db","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","timestamp":"2020. március. 17. 05:27","title":"Csípős reggel után kellemes tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte bűnösségét. ","shortLead":"A nő beismerte bűnösségét. ","id":"20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ab7ff-36b7-4670-a74f-c3ff8d9e24f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Sulyosabb_buntetest_kert_a_masodfoku_ugyeszseg_a_nore_aki_megolte_ket_ujszulottjet","timestamp":"2020. március. 16. 18:10","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség egy nőre, aki megölte két újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5fb9ef-a90f-4496-bcda-b805870bee35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Portréfilm a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnökről és kormányzásáról. Antall József tudta, hogy hálátlan szerepet kapott, mégsem ugrott el a feladat elől. Megszólal többek között Boross Péter, Kövér László, Fodor Gábor, Pető Iván, és Bod Péter Ákos is. ","shortLead":"Portréfilm a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnökről és kormányzásáról. Antall József tudta, hogy hálátlan...","id":"20200317_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5fb9ef-a90f-4496-bcda-b805870bee35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cf38d5-9124-4820-a5b2-e453aa9319d2","keywords":null,"link":"/360/20200317_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_elso_resz","timestamp":"2020. március. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Rátette az életét, hogy Magyarországot elindítsa egy alkotmányos demokrácia irányába\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","shortLead":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","id":"20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e1a2b-b8fa-4dd9-b58f-e93976a942c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","timestamp":"2020. március. 18. 10:19","title":"Hétfőn bezár az esztergomi Suzuki-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","shortLead":"Felfüggesztik a közlekedési vizsgákat, utánképzéseket és alkalmassági vizsgálatokat.","id":"20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc4bb9f-6562-4d67-811b-efce39c4c741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Jogositvany_autovezetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:18","title":"Jogosítványt se most akarjunk szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]