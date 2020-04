Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt. Az Atomenergia Hivatal cáfolt.

","shortLead":"A Facebookon elkezdett terjedni egy álhír, miszerint ne tartózkodjunk a szabad levegőn a sugárzásveszély miatt...","id":"20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3e3c89-82f1-4146-b163-50a0e3ea758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e16342b-199b-4ccb-b7cd-d604863dd35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Magyarorszagon_nem_emelkedett_a_hattersugarzas_a_Csernobil_melletti_erdotuz_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 06:13","title":"Magyarországon nem emelkedett a háttérsugárzás a Csernobil melletti erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein.","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas...","id":"20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1facc4-20da-41f6-a73c-b74b7ac91351","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","timestamp":"2020. április. 09. 09:13","title":"Elindult az 5G a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke a hvg.hu-nak azt mondta, az irány jó, de további válságkezelési intézkedések kellenek. Finomítanának a bérkiegészítésen, és az álláskeresési járadék összegét, illetve folyósítási idejét is növelnék. ","shortLead":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke...","id":"20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d538b-2a62-4bbe-a74e-9ae3c2d0e839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","timestamp":"2020. április. 09. 14:00","title":"Újabb részletek derültek ki a kormány által kitalált bérpótlékról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","shortLead":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","id":"20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c70e38-24a5-46da-933b-618bd2f5e939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","timestamp":"2020. április. 09. 07:59","title":"Zárt kapus versenyekkel kezdődhet meg a 2020-as F1 szezon, legkésőbb októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza. Végignéztük, elég sok kérdésünk maradt.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza...","id":"20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fc9e5a-4976-4c63-91c4-b47f8129f339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","timestamp":"2020. április. 10. 15:50","title":"Több a kivétel, mint a szabály: elég szűkmarkú lett a bértámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidegháború idején végzett atombomba-kísérletek adatai segítik a kutatókat a hosszú életű cetcápák korának meghatározásában.","shortLead":"A hidegháború idején végzett atombomba-kísérletek adatai segítik a kutatókat a hosszú életű cetcápák korának...","id":"20200410_meddig_el_egy_cetcapa_kora_atomkiserletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10509cb7-44a8-476a-b85d-9a6788131d0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_meddig_el_egy_cetcapa_kora_atomkiserletek","timestamp":"2020. április. 10. 08:03","title":"Az atombombateszteknek köszönhetően derült ki: 100-150 évig élnek a cetcápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]