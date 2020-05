Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","shortLead":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","id":"20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e191773-16a5-4d40-831a-6f2ecb1b16ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","timestamp":"2020. május. 13. 17:25","title":"Drágulnak az üzemanyagok, a benzin nem is kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. Rövid időn belül digitális tábort fejlesztettek, amelyben komoly lehetőséget látnak a jövőre nézve is, azonban úgy számolnak, a költségvetésük idén felére eshet vissza. De nem csak ők vannak gondban, egy felmérés szerint a nonprofitok kétharmada rövid időn belül nem fog tudni fizetést adni a munkavállalói jelentős részének.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és...","id":"20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b334e-7163-4c07-952c-fd692e7df67f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","timestamp":"2020. május. 13. 12:13","title":"Bajba kerülhetnek a segíteni próbálók: jön a civilcsőd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","shortLead":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","id":"20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d96d6-4abe-4296-9a0b-1334d972c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","timestamp":"2020. május. 12. 14:59","title":"Hatósági karanténból is járhatnak dolgozni a gödi Samsung-gyár vendégmunkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air kijelzője.","shortLead":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air...","id":"20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6f0720-2f05-4dac-a5c8-85160c14ece3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","timestamp":"2020. május. 12. 13:38","title":"Jó kis trükk: ha Windows kerül a MacBookra, nagyobb lesz a képernyő fényereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","shortLead":"A Közjegyzői Kamara szerint van alternatív megoldás.","id":"20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea1c21-f6dd-47c5-9bc5-d7106f37d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbra_sem_lehet_megtartani_a_hagyateki_targyalasokat","timestamp":"2020. május. 14. 08:16","title":"Továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata.","shortLead":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit...","id":"20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ece12-5b55-481d-9c3d-473e3a5a2577","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 12. 18:38","title":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fc76-ac5c-4ba9-b639-745d72d76032","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Merkely: Ősszel újabb kihívással kell szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","shortLead":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]