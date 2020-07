Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.","shortLead":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200707_bubopestis_betegseg_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9b2b3c-502e-4046-acd4-45456b58e9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_bubopestis_betegseg_kina","timestamp":"2020. július. 07. 09:53","title":"Bubópestis miatt egészségügyi készültség van egy kínai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","shortLead":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","id":"20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae40c9f-d921-4f74-9ab5-30f2728198f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","timestamp":"2020. július. 07. 07:56","title":"Kivégzéssel fenyegette testvérét és sógorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Brit Királyi Akadémia is sürgeti a maszkok viselését.","shortLead":"Már a Brit Királyi Akadémia is sürgeti a maszkok viselését.","id":"20200707_koronavirus_Egyesult_Kiralysag_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7062186b-4793-4245-84f0-16e6236c5dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_koronavirus_Egyesult_Kiralysag_maszk","timestamp":"2020. július. 07. 16:40","title":"Több mint 55 ezren haltak meg a koronavírus miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d30d7cc-c38b-4995-a863-2cffbdf9138a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság közel 236 tonna terméket kivont ki a forgalomból a Tiszavasvári székhelyű Brojlert Kft.-nél.","shortLead":"A hatóság közel 236 tonna terméket kivont ki a forgalomból a Tiszavasvári székhelyű Brojlert Kft.-nél.","id":"20200706_Nebih_szabolcsi_elelmiszervallalkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d30d7cc-c38b-4995-a863-2cffbdf9138a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f50c744-4c14-490f-a947-f8f8f82a8f3f","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Nebih_szabolcsi_elelmiszervallalkozas","timestamp":"2020. július. 06. 09:28","title":"Fagyott egértetem, ürülék, penész – lecsapott a Nébih egy szabolcsi vállalkozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","shortLead":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","id":"20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d351dc5-0290-4fe4-9441-4e100b32685f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","timestamp":"2020. július. 07. 08:06","title":"Boldog István az Antifa betiltását javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai segítettek abban, hogy jó projektekbe fogjon, az airbnb-t pedig bírálta, mert ebben a piaci szegmensben nem ritka az adóelkerülés és a szabályok be nem tartása.","shortLead":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai...","id":"20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e9f4e-f0b9-4303-ac93-7401a8185109","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","timestamp":"2020. július. 06. 12:50","title":"Tiborcz: Nem szeretnék olyan cégben tulajdonos lenni, ami közpénzeket nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]