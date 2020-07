Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171173c-cf38-43ec-8808-3e4d6cd8257c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Konszenzus alakult ki a Notre-Dame újjáépítése kapcsán Franciaországban, a jelek szerint az eredeti formájában fogják helyreállítani a székesegyházat.","shortLead":"Konszenzus alakult ki a Notre-Dame újjáépítése kapcsán Franciaországban, a jelek szerint az eredeti formájában fogják...","id":"20200709_Notre_Dame_szekesegyhaz_ujjaepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e171173c-cf38-43ec-8808-3e4d6cd8257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30250fba-89ac-4348-b9f6-cf2b94ebb36c","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Notre_Dame_szekesegyhaz_ujjaepites","timestamp":"2020. július. 09. 14:01","title":"Az eredeti tervek szerint építhetik újjá a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés az, hogy történt-e bűncselekmény.","shortLead":"A kérdés az, hogy történt-e bűncselekmény.","id":"20200710_A_rendorseg_elott_az_onkormanyzati_lakast_Airbnbszallassa_alakitok_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c85d79b-f49c-4585-b588-30a783b0d4f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_A_rendorseg_elott_az_onkormanyzati_lakast_Airbnbszallassa_alakitok_ugye","timestamp":"2020. július. 10. 10:05","title":"A rendőrség előtt az önkormányzati lakást Airbnb-szállássá alakítók ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi tapasztalatait a sajtónak a WHO magyarországi irodájának vezetője. Lédia Lazeri elmondta: az ajánlásaikat mindig a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva frissítik, de a tagállamokon múlik, mennyit és hogyan tartanak be belőle. Az esetleges második hullám kezelésének sikere minden eddiginél jobban múlik majd azon, az emberek betartják-e az egészségügyi tanácsokat. ","shortLead":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi...","id":"20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2c220-f68f-4189-8ab6-ad04cbd41552","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:45","title":"Van, amiben a WHO is tanult a magyar járványkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok akkumulátorát.","shortLead":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok...","id":"20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0983c64-a937-471b-b918-5bd5652bdcaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","timestamp":"2020. július. 10. 11:48","title":"Túl hamar merül le az iPhone-ja mostanában? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323537bf-9cce-45a4-b92c-ee1a1726127e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eljöhet a Holdon hemzsegő cipősdobozok ideje.","shortLead":"Eljöhet a Holdon hemzsegő cipősdobozok ideje.","id":"20200710_A_zsebmuholdak_utan_johetnek_a_zsebholdjarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323537bf-9cce-45a4-b92c-ee1a1726127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b9462-3f4b-411b-b00e-406b80d92daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_A_zsebmuholdak_utan_johetnek_a_zsebholdjarok","timestamp":"2020. július. 10. 17:42","title":"A zsebműholdak után jöhetnek a zsebholdjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","id":"20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac0d48-040c-4755-a677-9d6b257fb577","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"A Kaleta-ügy titkosításának feloldását kéri az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]