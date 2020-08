Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","shortLead":"De a magyarok még így is kevesebbet pazarolnak, mint a többi EU-s ország lakója – hangzott el az M1-en.","id":"20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08acc8ef-66c9-4a3e-98a0-55d0d136bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8061d-651b-42f8-8130-b9308b8382ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_kidobott_elelmiszer_etelpazarlas_pazarlas","timestamp":"2020. július. 31. 09:34","title":"A magyarok évente fejenként 68 kiló ételt dobnak a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e15a7d-8be5-4161-9e29-9ecc1a5dbf04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely túrázás közben nem mindennapi építményekbe botlott a Balaton mellett. Befejezetlen kerítésrészek, összevissza álló táblák és lezárt szemetesek készültek egy 3 milliárdos EU-s beruházás részeként. A Duma Aktuál oknyomoz, persze humoros formában. ","shortLead":"Litkai Gergely túrázás közben nem mindennapi építményekbe botlott a Balaton mellett. Befejezetlen kerítésrészek...","id":"20200731_Duma_Aktual_Badacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e15a7d-8be5-4161-9e29-9ecc1a5dbf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd2657-194b-4dda-b97b-d67556f8cb4f","keywords":null,"link":"/360/20200731_Duma_Aktual_Badacsony","timestamp":"2020. július. 31. 11:00","title":"Duma Aktuál: Egy svéd adófizető sztrókot kap, ha meglátja, mit építettek a pénzéből Badacsonyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","shortLead":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","id":"20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad8413-d87c-407b-844f-91b5cb760821","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","timestamp":"2020. július. 31. 12:47","title":"Dézsi Csaba András: Fideszes vagyok, bármikor megmondhatom a véleményem a fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.\r

","shortLead":"Az Index túlélése attól függ, hogy sikerül-e karakteres új főszerkesztőt találni az élére – véli a Petőfi Irodalmi...","id":"20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9d4e65-7eee-48a6-ba08-92dac78cbd1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_demeter_szilard_bodolai_laszlo_dull_szabolcs_index","timestamp":"2020. július. 31. 19:55","title":"Demeter Szilárd: Az Index bedarálása a balliberális oldal érdeke volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma már nem szokása a tengerészeknek szellemek jóindulatára hagyatkozni a hosszabb utakon.","shortLead":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma...","id":"202031_jo_orruk_van_hozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10641c52-e3c9-4bd7-ad19-3cbdbe4f4fc3","keywords":null,"link":"/360/202031_jo_orruk_van_hozza","timestamp":"2020. július. 31. 14:00","title":"Tudja, mik azok a faszobrok a régi hajók orrán? Ilyet ma már csak egy cég csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]