[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök majd Putyinnal is beszél, ha eljön az ideje.\r

","id":"20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e717e-e523-4e7e-a2ed-340f544794f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Trump_demokracia_Feheroroszorszag_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:21","title":"Trump szerint \"békésnek látszanak\" a fehérorosz tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény, hogy az ajánlások nagy része nem megvalósítható. A szaktárca szerint igen, ha pedig mégsem, akkor hordjanak az idősebb diákok maszkot. ","shortLead":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény...","id":"20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502b7be-3fa3-4408-a720-46aa091cf8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:30","title":"Tanárok: \"Nem tudom, milyen iskolát képzelnek el a minisztériumban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel félig komolyan, félig játékosan a kérdést a Leicesteri Egyetem kutatói. ","shortLead":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel...","id":"202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f436f-4e68-417a-8771-17bbffc5fd05","keywords":null,"link":"/360/202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:00","title":"Miből jönnek majd rá 200 év múlva, hogy 2020-ban koronavírus tombolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi köpködött.","shortLead":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi...","id":"20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8eea5b-3c7e-4bdf-954f-cab9ba9dfcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:50","title":"Tapétavágóval támadt egy fiatal kalauzra egy férfi a lajosmizsei vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építmény eredetileg Habsburg Frigyes uradalmait mutatta be, 2021-ben pedig a gímszarvas életciklusát fogja.","shortLead":"Az építmény eredetileg Habsburg Frigyes uradalmait mutatta be, 2021-ben pedig a gímszarvas életciklusát fogja.","id":"20200817_225_millios_pavilon_vadaszati_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fbc919-7413-43c6-9757-427a81ab7f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_225_millios_pavilon_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:37","title":"Negyedmilliárdból újítottak fel egy 126 éves pavilont a vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar kultúra kapcsolatáról. Ezek ihlették meg szerzőnket, ezekre reagál az alábbi véleménycikkben. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar...","id":"20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d296d63-5928-498a-8bb4-216fe6a79c25","keywords":null,"link":"/360/20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:45","title":"Lőrinc László: Üdvös lenne végre a magyargyűlölőzés nélküli párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ec983-7b1f-4bf7-8758-47f710150dec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péter három gólt kapott.","shortLead":"Gulácsi Péter három gólt kapott.","id":"20200818_A_Paris_SaintGermain_az_elso_dontos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ec983-7b1f-4bf7-8758-47f710150dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d49cb81-da5a-4cf6-8e47-86b5f4bf863a","keywords":null,"link":"/sport/20200818_A_Paris_SaintGermain_az_elso_dontos","timestamp":"2020. augusztus. 18. 23:39","title":"BL: a Paris Saint-Germain az első döntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]