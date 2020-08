A Volkswagen nemrégiben dobta piacra az általunk is letesztelt nyolcadik generációs Golfot, amelynek jelenlegi legerősebb változata, a 245 lóerős teljesítményű és 370 Nm-es nyomatékú 2 literes 4 hengeres turbós benzinmotorral szerelt GTI. De nyugalom, hamarosan jönnek az ennél is izgalmasabb új Golfok.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a nyolcas Golf csúcsát az R kivitel fogja jelenteni, az viszont csak most derült ki, hogy ebből a non-plus-ultra modellből nemcsak ötajtós, hanem kombi változat is készül. A most felbukkant kémfotók legalábbis erre engednek következtetni.

A felvételeken egy Golf Alltrack álruhába bújtatott Golf R kombi látható, melyet a nagyteljesítményű fékrendszer, illetve a négy kipufogóvég buktat le. A motorháztető alatt egy 333 lóerősnek ígérkező 2 literes 4 hengeres turbós benzinmotor található, mely egy duplakuplungos automataváltón keresztül juttatja el erejét a négy kerékre.

Megjegyzendő, hogy a Golfnak egyelőre még az alap kombi változatát sem leplezték le, szemben a testvérmodelljeivel, az új Octaviával és az új Leonnal.