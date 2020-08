Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és egy a Magyar Nemzeti Banknak, ám egy sincs, akit az intézmény vezetői javasoltak. ","shortLead":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és...","id":"20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893fe76d-e498-4737-81a6-7dcd9d50640e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:45","title":"444: Nincsenek ott az SZFE jelöltjei az egyetem felügyelőbizottságában, Nemcsák Károly viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","shortLead":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","id":"20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51108513-a1f6-47fe-8516-e23fff3d72bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:21","title":"Még csak rút kiskacsaként, de már megmutatták az új Mercedes SL-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","shortLead":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","id":"20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb388a8c-43a8-4739-a284-0acec18525d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Jeff Bezos csalódni fog, nem lesz sorozat a kedvenc könyveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon. Ehhez pedig ki kell mondani azt az egyszerű, ám ördögien nehéz mondatot: „Nem tudom.”","shortLead":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon...","id":"20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e93b98c-cb66-4b8e-88d6-dbe83887f62c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:15","title":"Ezért érdemes néha kimondani azt, hogy \"Nem tudom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németország kétszer annyi lélegeztetőgépet vásárolt sokkal kevesebbért, mint mi, de Hollandia és Olaszország is sokkal jobban alkudott.","shortLead":"Németország kétszer annyi lélegeztetőgépet vásárolt sokkal kevesebbért, mint mi, de Hollandia és Olaszország is sokkal...","id":"20200827_lelegeztetogep_eu_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f67437-2c16-4716-8774-92609af56d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_lelegeztetogep_eu_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:10","title":"Az egész EU-ban Magyarország kötötte a legrosszabb lélegeztetőgép-üzleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják számon. Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]