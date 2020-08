Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus - bármelyik lehetne ezek közül egy választási kampány fő témája, de az Egyesült Államok most egyszerre kapta meg mindhármat. Az elnökválasztási kampány utolsó három hónapjára készülve átnéztük, miben reménykedhet Donald Trump, és mivel válthatja le őt Joe Biden.","shortLead":"Káosz az egészségügyben, három és fél jó év után rettenetes, de újra javuló gazdasági teljesítmény, rendőri rasszizmus...","id":"20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1799439a-91c1-4df2-ad36-2acfd1234fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_trump_biden_usa_valasztas_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:00","title":"Min dőlhet el, hogy Donald Trump elnök marad-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt az államtitkárság is megerősítette nekik.","shortLead":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt...","id":"20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f60e154-692a-4600-873f-b88b8120c358","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:57","title":"Cáfolja a Klebelsberg Központ, hogy pályázniuk kellene a pedagógusoknak az 500 ezer forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina \"posztregisztrációs\" klinikai kipróbálása – közölte az oltóanyagot fejlesztő intézet. Eddig 27 ország igényelt az oltóanyagból.","shortLead":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina...","id":"20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929a3ea-d2f1-47d8-a39a-fff6a2a2a040","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:03","title":"Orosz vakcina: még csak jövő héten indul az a 10 hónap, ami nélkül be sem szabadna adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","shortLead":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","id":"20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e7256f-c00b-48f0-83bc-1b4f4bb97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","timestamp":"2020. augusztus. 29. 05:30","title":"Egész jó kiállású a kabrió Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","shortLead":"Autópályahíreink következnek az Útinform oldaláról.","id":"20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708c063f-6fad-4ffb-a7ee-332d3fa4c382","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Lassan_lehet_haladni_az_M7esen_de_az_M1esen_is_gondok_vannak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:29","title":"Lassan lehet haladni az M7-esen, de az M1-esen is gondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","shortLead":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","id":"20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad12a1-e63f-4735-b774-16208accfcff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:58","title":"Az M1-esen gázoltak halálra egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]