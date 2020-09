Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f6a80-f42d-4bda-b654-b2d57c5c32f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bábszínháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbe6eb6-0fe9-4d87-8b61-01dfaa88d905","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt 5-10 évben óriási változások történtek az autóiparban, hogy a laikusok csak kapkodják a fejüket, ha az utakon közlekedő járműveken látható betűszavakat kell dekódolni. Összeállításunkkal segítünk eligazodni a káoszban. ","shortLead":"Az elmúlt 5-10 évben óriási változások történtek az autóiparban, hogy a laikusok csak kapkodják a fejüket, ha az utakon...","id":"fordmagyarorszag_20200924_Hibridhatarozo_ezt_tudjak_az_eltero_hibridautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbe6eb6-0fe9-4d87-8b61-01dfaa88d905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f11042f-8ba5-4c8b-90cc-51475228a3ea","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200924_Hibridhatarozo_ezt_tudjak_az_eltero_hibridautok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:30","title":"Hibridhatározó: ezt tudják az eltérő hibrid-autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"7acc375c-548b-4592-af92-ef54ed4ea28e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes koncepcióval ösztönözné az elektromos járművek használatát egy izraeli startup.","shortLead":"Érdekes koncepcióval ösztönözné az elektromos járművek használatát egy izraeli startup.","id":"20200923_tel_aviv_izrael_elektromos_auto_busz_electreon_toltes_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acc375c-548b-4592-af92-ef54ed4ea28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023a302-7a52-4bb7-96de-6ee7dc397236","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_tel_aviv_izrael_elektromos_auto_busz_electreon_toltes_ut","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:41","title":"Menet közben töltenék az elektromos kocsikat a tel-avivi utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva.","shortLead":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki...","id":"20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa482c-e58b-472a-8111-a0e0a0935ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:09","title":"Moszkva jegyzékben követeli Navalnij leleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók pedig ne is használják az „egyetemfoglalás” kifejezést – állítja az egyetem. Az SZFE dolgozóinak sztrájkbizottsága pedig túljutott az első, sikertelen tárgyalásán, majd bejelentette: csütörtökön figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók...","id":"20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b41a5a-c2a2-4d48-aee1-ba583f5e9413","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:51","title":"Megfosztaná a Színművészetit jogi képviseletétől a kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a49233-8b1e-4d9d-8c12-97a53d9e6e38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WOMEX világzenei díját ítélték a magyar cigány származású énekesnőnek. ","shortLead":"A WOMEX világzenei díját ítélték a magyar cigány származású énekesnőnek. ","id":"20200923_Lakatos_Monika_nemzetkozi_eletmudijat_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a49233-8b1e-4d9d-8c12-97a53d9e6e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0885d64-4f13-42dc-8993-82d0ad9a81d5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Lakatos_Monika_nemzetkozi_eletmudijat_kap","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:33","title":"Lakatos Mónika a világzene legnagyobb kitüntetését kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]