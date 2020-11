Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyzetet teremtett Orbán felsőoktatással kapcsolatos járványügyi bejelentése.","shortLead":"Új helyzetet teremtett Orbán felsőoktatással kapcsolatos járványügyi bejelentése.","id":"20201110_szfe_hok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc5d65e-bee9-4436-ba82-98f325eb2324","keywords":null,"link":"/elet/20201110_szfe_hok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 08:10","title":"SZFE HÖK: Gondolkodunk az ellenállás folytatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember közölte: akkor sem marad, ha Bidenék erre kérik.","shortLead":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember...","id":"20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3592d-9440-4436-a814-a6916d6213df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 10. 08:36","title":"A NASA vezetője nem akar együtt dolgozni Bidenékkel, inkább felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7692dff9-2f4a-4f3d-8849-4bf4fb48a9b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László arról számolt be, hogy nincsenek tünetei.","shortLead":"Papp László arról számolt be, hogy nincsenek tünetei.","id":"20201110_koronavirus_debrecen_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7692dff9-2f4a-4f3d-8849-4bf4fb48a9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e57ba4c-4fc9-43ca-802e-98f261bca54b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_debrecen_polgarmester","timestamp":"2020. november. 10. 08:59","title":"Koronavírusos Debrecen polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely premierjének dátumát már többször módosította a fejlesztő cég.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott információ szerint az idei karácsonyfa alá már nem fog bekerülni a Cyberpunk 2077, amely...","id":"20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcfd24d-8e0d-4427-8145-f8292629263c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_cyberpunk_2077_jatek_bemutat_cd_projekt_red","timestamp":"2020. november. 10. 18:03","title":"Tovább csúszhat az egyik legjobban várt játék premierje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak tudni jó viszonyt kialakítani.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök 2009-ben már tárgyalt Bidennel, szerinte Orbánék arra építettek, hogy vele úgysem fognak...","id":"20201110_Bajnai_usa_joe_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54769ff-8796-46ce-8372-76a27b003afc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Bajnai_usa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 17:11","title":"Bajnai: Az Egyesült Államokban nemsokára számba veszik, ki melyik sorban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]