Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","shortLead":"A kutató \"mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket\" - jelentette ki az iráni elnök.","id":"20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f4786-c396-4162-bf4c-cf4c14a55d61","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_irani_elnok_szerint_Izrael_likvidalta_az_atomtudosukat","timestamp":"2020. november. 28. 08:57","title":"Az iráni elnök szerint Izrael likvidálta az atomtudósukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a67fba-9f49-4a76-a976-fc827b87782a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A húsmentes étrend követői a csonttörés, különösen a csípőtörés nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a témában készített eddigi legnagyobb tanulmány szerint.","shortLead":"A húsmentes étrend követői a csonttörés, különösen a csípőtörés nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a témában...","id":"20201127_husmentes_etrend_vegan_csonttores_nagyobb_kockazata_csipotores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2a67fba-9f49-4a76-a976-fc827b87782a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b317ea-f10f-4666-a957-13b371388d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_husmentes_etrend_vegan_csonttores_nagyobb_kockazata_csipotores","timestamp":"2020. november. 27. 08:03","title":"Aki nem eszik húst, annak könnyebben törhet csontja – de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és a hatékony időmenedzsmenthez.","shortLead":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és...","id":"20201128_gtd_modszer_valj_valora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b29db-1f36-4456-9772-e27ec73b7713","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201128_gtd_modszer_valj_valora","timestamp":"2020. november. 28. 19:16","title":"Hogyan végezzük el a feladatainkat? És hogyan legyünk hatékonyak benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük enélkül nagyot nőhet a fertőzésszám az ünnepek után.","shortLead":"Szigorú javaslatokat tett le a brit kormány asztalára a veszélyhelyzeti tanácsadó tudományos testület, de szerintük...","id":"20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196d529f-3efa-4256-a89c-fd378bada649","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Brit_tanacsok_karacsonyra_jarvany_tarsasjatek_enek_covid","timestamp":"2020. november. 28. 12:51","title":"Brit tanácsok karácsonyra járvány idején: Ne legyen se társasjáték, se közös éneklés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","shortLead":"A miniszterelnök kétezerrel mondott nagyobbat egy hivatalos számnál, éppúgy, mint a belügyminiszter egy héttel ezelőtt.","id":"20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f498a871-50c0-4b8e-8ac9-3ad747037308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0ef048-433c-41b3-aaee-04eee6db72e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_Viktor_operativ_torzs_korhazak","timestamp":"2020. november. 27. 10:26","title":"Orbán Viktor kétezerrel több kórházban ápoltról beszélt, mint amennyit az operatív törzs mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ff5fad-c2c7-4dde-9b5e-eac41918266a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kamaszok még egy jó szülő-gyerek kapcsolatban sem osztanak meg mindent magukról, és sokszor agresszíven reagálnak látszólag ártatlan kérésekre. Ez teljesen normális, hiszen így tudnak majd fokozatosan önállósodni. De nem lehetetlen a serdülőkkel kommunikálni. L. Stipkovits Erika Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról nem csak szülőknek című új könyvében egy teljes fejezetet szentel a témának. Az alábbiakban ebből olvashatnak egy részletet.","shortLead":"A kamaszok még egy jó szülő-gyerek kapcsolatban sem osztanak meg mindent magukról, és sokszor agresszíven reagálnak...","id":"20201127_Hogyan_kommunikaljunk_a_kamaszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ff5fad-c2c7-4dde-9b5e-eac41918266a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7d5046-6673-4612-adf7-b5a3de9fc244","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201127_Hogyan_kommunikaljunk_a_kamaszokkal","timestamp":"2020. november. 27. 19:15","title":"Hogyan kommunikáljunk a kamaszokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]