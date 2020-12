Nemrég egy brazil nő tévedt be a helyi, interlagosi pálya aszfaltjára egy Mini Cooperrel, a mostani jelenet talán még ennél is furcsább. A videón éppen kihajtana két versenyző a futamra, amikor felbukkan velük szemben teljesen érthetetlen helyen egy Mercedes SUV.

A helyszín most is ugyan az, Interlagos, ahol a jelek szerint az üzemeltetők nincsenek képben az alapvető biztonsági előírásokkal sem.

Outro dia foi um Mini Cooper entrando na pista. Agora essa!

O que acontece com as provas em Interlagos? Tão esperando morrer de baciada pra tomar uma providência? Que várzea!���� pic.twitter.com/rPq4wGAcov — bruno mantovani (@bmantovani) December 1, 2020

Mint egy kommentelő jelezte, a brazil pálya egy nagy komplexum, amelyen párhuzamosan több rendezvény zajlik. Egy-egy eseményhez alkalomszerűen alakítanak ki parkolókat is a résztvevőknek, akik, mivel nincs kijelölve merre is közlekedhetnek, felbukkannak ilyen nem várt helyeken is.

