[{"available":true,"c_guid":"fd684fb4-f3a5-4732-a1e6-40ecfce4ec9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nevét nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"A nevét nem hozták nyilvánosságra.","id":"20201203_eszt_diplomata_kulugyminiszterium_brusszel_buli_szajer_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd684fb4-f3a5-4732-a1e6-40ecfce4ec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb3b571-6bd2-4c15-93c0-609dc0b69a1f","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_eszt_diplomata_kulugyminiszterium_brusszel_buli_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 05:19","title":"Elismerte az észt külügy, hogy egy diplomatájuk is ott volt az illegális brüsszeli partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak. Ukrajnában egy nap alatt közel 14 500 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak...","id":"20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8851021-1a4e-4e49-99b7-bcced93addb3","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","timestamp":"2020. december. 03. 16:58","title":"A hideg miatt több mobilkórházban is elromlott a fűtőberendezés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert anyagilag túlságosan függnek az EU-tól, országaik lakói meg odavannak érte.","shortLead":"Orbán és Kaczynski úgy beszélnek, mint a britek a kilépésről tartott népszavazás előtt, de ez nagy átverés, mert...","id":"20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f739b-555f-45aa-a511-158283dcfcf9","keywords":null,"link":"/360/20201203_bloomberg_merkel_eu_magyarorszag_lengyelorszag_veto","timestamp":"2020. december. 03. 08:30","title":"Bloomberg-elemzés: Merkelnek rá kellene pirítania Orbánékra, amiért blöffölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel lehet meg az engedély, ami után indulhat az atomerőmű új blokkjainak építése.","shortLead":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel...","id":"20201203_orban_roszatom_paks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e402c-ae3d-42a2-af77-93ea9c6eeade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_roszatom_paks","timestamp":"2020. december. 03. 12:45","title":"Meglátogatta Orbán Viktort a Roszatom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán...","id":"20201204_Orban_radiointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c12d7e-d894-4915-acf0-c8305ddaedcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_radiointerju","timestamp":"2020. december. 04. 07:41","title":"Orbán Viktor: A lengyelek új megoldása az uniós költségvetésről \"nem fog menni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc azon elemére, ami az oltások tárolásáért felelős.","shortLead":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc...","id":"20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3079e8-52e5-49e2-b0cb-661d78da9dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 04. 08:33","title":"A legérzékenyebb ponton támadhatják a hackerek a Covid-védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]