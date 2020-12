Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","id":"20201209_Keseles_Tatabanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5263fb7-d993-4bb1-a972-f21f27f3be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Keseles_Tatabanya","timestamp":"2020. december. 09. 20:26","title":"Megkéselte osztálytársát egy 14 éves fiú Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kiadó CD Projekt mindent elkövet, hogy az érdeklődők csak a hagyományos utat követve férjenek hozzá a Cyberpunk 2077-hez, akadnak, akiknek máshogy is sikerül.","shortLead":"Bár a kiadó CD Projekt mindent elkövet, hogy az érdeklődők csak a hagyományos utat követve férjenek hozzá a Cyberpunk...","id":"20201211_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_letoltes_torrent_torrentezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d1807c-e962-4fec-aedd-63f0ff6e245c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_letoltes_torrent_torrentezes","timestamp":"2020. december. 11. 09:03","title":"Elárasztotta a torrentet a Cyberpunk 2077, akad vírusos csomag is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","shortLead":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","id":"20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b92c8-b8c8-4bcd-9e14-6fbf5d91f4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","timestamp":"2020. december. 09. 19:08","title":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank, amiért 2015-ben, Orbán és Simicska összeveszése után személyes adatok felhasználásával támadott egy, a Magyar Nemzetnél dolgozó újságírót.","shortLead":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank...","id":"20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b750b-8c17-49e7-8009-19d8a25343b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","timestamp":"2020. december. 09. 17:13","title":"A jegybank elnézést kér, amiért a G-nap után kiteregette egy újságíró pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt diplomata rendszám.","shortLead":"A határőröknek az lett gyanús, hogy a magyar férfi diplomata útlevelet mutatott fel, de az autóján már nem volt...","id":"20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcd0fcc-4aff-4f08-9caa-71e01bd6e40b","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_cempeszcigivel_mszp_ukran_hatar","timestamp":"2020. december. 10. 21:09","title":"Csempészcigivel bukott le egy volt MSZP-s képviselő az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve, 1970. december 9-én halt meg.","shortLead":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve...","id":"20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d2b906-76e6-4503-91b6-2d99a97f6e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","timestamp":"2020. december. 09. 11:13","title":"50 éve halt meg a szovjet repülős legenda Mikojan, akinek a MiG-eket köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]