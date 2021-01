Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","shortLead":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","id":"20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03b183-c44e-48e5-ad09-d10f4b070905","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","timestamp":"2021. január. 06. 10:01","title":"Végrehajtást indított Hadházy Ákos Bayer Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vad összeesküvés-elméletek hívője az az amerikai gyógyszerész, akit koronavírus elleni vakcinák tönkretevése miatt tartóztattak le.","shortLead":"Vad összeesküvés-elméletek hívője az az amerikai gyógyszerész, akit koronavírus elleni vakcinák tönkretevése miatt...","id":"20210105_vakcina_gyogyszeresz_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa823e-4329-4481-bf37-9238a907ce0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vakcina_gyogyszeresz_birosag","timestamp":"2021. január. 05. 08:35","title":"Több tucat vakcinát pusztított el egy amerikai gyógyszerész, mert azt hitte, módosítják a DNS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","shortLead":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","id":"20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946caf0-e88f-46a5-93a8-b7b3ac8a50e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 06. 14:34","title":"Már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07488da-484b-4175-b47b-a9c03f396cda","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. január. 05. 20:55","title":"A 80 éven felüliek közel negyede már megkapta az oltást Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","shortLead":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","id":"20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37699d1-b58c-4cff-809c-47620e3b4658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","timestamp":"2021. január. 04. 16:15","title":"Pénzbírságot kaphat egy autós, aki elvontatott egy szerinte útban lévő másik kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210106_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb75ed00-7553-4f1a-a284-f50fc4ee1409","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 09:25","title":"Koronavírus: ismét 2000 fölött az új fertőzöttek száma, meghalt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]