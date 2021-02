Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","shortLead":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","id":"20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f577f48-594a-4d22-9740-f28f0bd6b81f","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","timestamp":"2021. február. 06. 17:26","title":"Melegbárban is lehet koronavírustesztet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d531752b-69d0-41b2-89e5-3c15cedbd9ce","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éles a vita folyik arról, hogyan kellene hozzáállni a kibocsátott szén-dioxid legkörből történő kivonásához. Van, aki szerint ez az egyetlen megoldás, mások szerint viszont csak elodázzák a kibocsátás megszüntetését. ","shortLead":"Éles a vita folyik arról, hogyan kellene hozzáállni a kibocsátott szén-dioxid legkörből történő kivonásához. Van, aki...","id":"20210207_szenkivonas_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d531752b-69d0-41b2-89e5-3c15cedbd9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47f42f-2cfd-42ce-8ac6-c1629b98098a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210207_szenkivonas_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Ördögi kör, kiskapu vagy tényleg megéri fát ültetni a klímaváltozás ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és egy gödörbe rejtette Veresegyházon.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és...","id":"20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed2f5d-323c-4e82-9b14-660d1dca406e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","timestamp":"2021. február. 06. 10:55","title":"Azt hazudta a rendőröknek, hogy a felesége öngyilkos lett, miközben ő ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt a Microsoft Windows divíziójának elnöke, és mint ilyen, a Windows, az Explorer és az online szolgáltatások fejlesztéséért felelős szakember.","shortLead":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt...","id":"20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01162a9-bfcb-44b5-9c17-5eecdf9df063","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Kitálal az egykori Windows-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet, a büntetés akár 12 millió dollár is lehet.","shortLead":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet...","id":"20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595632e-b715-415a-a9a1-f9fc5d133469","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","timestamp":"2021. február. 07. 15:39","title":"Éveken át lopták a vizet hűtéshez Trump chicagói szállodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]