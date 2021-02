A Citroën 2004-ben a Xsara utódjaként dobta piacra az első C4-est, melynek nem titkoltan olyan nagyágyú riválisokkal kellett felvennie a harcot, mint például a Golf, az Astra vagy a Focus. 2010-ben aztán kijött a második generáció, amely 2014-ben a Cactus "személyében" egy szabadidőautós testvérmodellt is kapott, és aztán 2018-ban mindkét típus eltűnt a süllyesztőben.

Hogy aztán most 2021-ben újult erővel visszatérjen a vadonatúj C4, ami rögtön be is került a 2021-es Év autója díj finalistái közé. A friss franciának a gyártó szerint továbbra is a fent említett kompaktok a fő ellenfelei, mi viszont úgy érezzük, hogy a kupé crossover sokkal inkább a Kia Xceeddel, a Toyota C-HR-rel és a Mazda CX-30-cal, illetve MX-30-cal fog rivalizálni.

Nem véletlen, hogy a tisztán elektromos MX-30 is említésre került, ugyanis a hagyományos hajtásláncú C4-ből villanyautó változat is érkezett, és mi most egy ilyen zöld rendszámos modellt mutatunk be részletesen.

© László Ferenc

Egyedi formaterv

A szépség megítélése ugyebár meglehetősen szubjektív dolog, így az új C4 külseje felett sem törnénk pálcát. A frontrész viszonylag kaotikusnak mondható a maga osztott kisebb-nagyobb fényszóró-elemeivel és különböző betéteivel, illetve az összevissza kaszabolt hátsó lámpa, valamint a spoilerszerű képződmény miatt a hátsó fertály sem mondható egyszerűnek.

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a tervezőknek az oldalnézetet sikerült leginkább eltalálniuk. Az enyhén emelkedő övvonal és a kupésan lejtő tető szinte csak úgy vezeti a szemünket, ezenkívül az oldalra vasalt kerékjárati ívek és a karosszéria bátor benyomódásai, kitüremkedései is jól állnak a C4-esnek.

© László Ferenc

A 156 milliméteres hasmagasság nagyobb az átlagnál, de messze nem egy kőkemény SUV-ról, hanem sokkal inkább egy kompakt crossoverről van szó. A PSA-konszern, illetve most már Stellantis arra a CMP-platformra építette a modellt, melyre a Peugeot 208 és az Opel Corsa is épül. A C4 tehát kisautó alapokra építkezik, de a moduláris platformot ez esetben a legnagyobbra méretezték.

Elöl kiválóan el lehet férni és a lehetőségekhez képest hátul is korrekt a helykínálat, bár az átlagnál magasabbak már panaszkodhatnak a fejtérre. A csomagtartó 380 literes, ami a kompakt kategóriában átlagosnak mondható.

Aki ennél nagyobb puttonyra vágyik, annak a cég kínálatán belül inkább az 580 literes csomagtartójú C5 Aircross felé kell kacsintgatnia. Utóbbi SUV egyébként 14 centiméterrel hosszabb a C4-nél, de például a tengelytávja csak 6 centiméterrel nagyobb.

© László Ferenc

Francia hangulatban

A kellemes fogású, nagyon könnyen tekerhető, az útról kevés visszajelzéssel szolgáló kormány mögött egy relatíve kicsi, 5 colos digitális műszeregység található. A HUD nem a szélvédőre, hanem egy kis átlátszó lapkára vetít, a középső érintőkijelző 10 colos képátlójú.

A különböző funkciók minden korábbinál könnyebben elérhetők, ugyanis a klímarendszer végre dedikált kezelőszerveket kapott, ezenkívül a jobboldali tekerőgombbal nemcsak a sofőr, hanem az utasa is bármikor egyszerűen állíthatja a hangerőt. A hifi hangminősége viszont elmarad a várakozásainktól.

© László Ferenc

Az utastérben tizenhat kisebb-nagyob rekeszt, illetve tárolóhelyet találunk, egyedi újdonság az első utasülés előtti tablettartó, melyet úgy alakítottak ki, hogy adott esetben ne zavarja a légzsák működését.

© László Ferenc

A felhasznált anyagok közepes minőségűek, mindenesetre a különböző trendi betéteken érződik, hogy a tervezők igyekeztek egy kis francia életstílust vinni a plasztik unalomba. Az ülések minimális oldaltartásúak és az 1,5 centiméteres felső szivacsrétegnek köszönhetően nagyon kényelmesek.

Nemcsak az ülések puhák, hanem a felfüggesztés is, még ha talán annyira nem is, mint a C5 Aircross esetében. A progresszív hidraulikus ütközőelemes futómű remekül elnyeli az úthibákat, kis túlzással élve olyan érzésünk lehet a C4-esben, mintha egy varázsszőnyegen utaznánk.

© László Ferenc

© László Ferenc

A kormánytól jobbra lévő indítógombbal kelthető életre a motor, az előre-hátramenet a középkonzolon lévő menetirányválasztóval kapcsolható. Utóbbi teljesen megújult, sokkal kisebb lett, viszont mintha a működése néha kicsit lassú lenne. Üzemmódokból a következők állnak rendelkezésre: normál, eco és sport.

Az általunk kipróbált Citroën ë-C4 orrában egy 136 lóerős teljesítményű, illetve 260 Nm nyomatékú villanymotor található, ami, ha nem is sportos vehemenciával, de alapvetően dinamikusan mozgatja az 1 540 kilogrammos autót. A 0-100-as sprint 9,7 másodperc alatt tudható le, az elektronikusan korlátozott végsebesség 150 km/h.

© László Ferenc

© László Ferenc

A korábbi PSA modellekből már jól ismert elektromos hajtáslánc egy bruttó 50 kWh kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát. A hivatalos WLTP-hatótáv 350 kilométer, ami szokás szerint erősen optimista. Egyelőre csak rövid vezetési tapasztalatokat szereztünk, mindenesetre úgy gondoljuk, hogy télen 250, nyáron 300 kilométer lehet a gyakorlati maximális hatótáv.

Az otthon 31 óra-, gyorstöltővel akár kevesebb, mint 1 óra alatt teljesen feltölthető akkumulátorra 8 év, illetve 160 ezer kilométer garanciát vállal a gyártó.

A normál C4-eseket az 1,2 literes 3 hengeres turbós benzinmotor 130, illetve 155 lóerős változatával szerelik, ezenkívül pedig egy 130 lóerőre képes 1,5 literes 4 hengeres turbódízel egység is elérhető a kínálatban. A kéziváltó 6-, az automata 8 fokozattal rendelkezik, a belsőégésű motoros C4-esek kiviteltől függően 240-340 kilogrammal könnyebbek az ë-C4-nél.

© László Ferenc

© László Ferenc

+ : egyedi formaterv, kényelemre hangolt futómű és ülések, praktikus utastér, szinte hangtalan suhanás. –: nincs hibrid, kemény műanyagok az utastérben, a csomagtartó lehetne nagyobb, a hifi nem szól túl szépen.

A 20-féle vezetéstámogató rendszerrel felvértezett Citroën C4 egy egyedi megjelenésű kompakt crossover, amely elsősorban azok körében arathat sikert, akik szeretik az extravagáns formájú és kényelemre hangolt autókat. A Citroën ë-C4 pedig ennek a modellnek a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású, zöld rendszámos változata. A két világ között egyelőre nem lesz átmenet, vagyis a cég nem rövid távon tervez hibrid C4-est piacra dobni.

A Citroën C4 130 lóerős benzinmotorral és 6 fokozatú kéziváltóval szerelt alapmodellje 7,1 millió forintba kerül, az ugyanilyen erős dízelverzió automata váltóval 8,3 millió forinton nyit, az ë-C4 pedig minimum 10,8 millió forint ellenében vezethető haza. Összehasonlításképp, az eggyel nagyobb méretkategóriában támadó Citroën C5 Aircross alapára 7,4 millió forint.

A benzines riválisok közül a Kia Xceed 120 benzines lóerővel 6,1 millió forinton nyit, a 122 hibrid lóerőt felvonultató Toyota C-HR pedig minimum 9,3 millió forintba kerül. A 122 lovas benzinmotorral szerelt Mazda CX-30 8,1 millió forintos alapárral bír, a tisztán elektromos, de az ë-C4-nél szerényebb hatótávú Mazda MX-30 alapára pedig 10,4 millió forint.

© László Ferenc

