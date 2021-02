Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","shortLead":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","id":"20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631fa0-2a7c-4f58-ab8a-8f9f1532a6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","timestamp":"2021. február. 14. 11:46","title":"Összegyűlnek a halak agyában a nanorészecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 28 millió forint vagyonnal rendelkezik ma egy parlamenti képviselő.","shortLead":"Átlagosan 28 millió forint vagyonnal rendelkezik ma egy parlamenti képviselő.","id":"20210215_vagyon_parlamenti_kepviselok_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057fe644-74a3-429c-8945-3495dff21529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_vagyon_parlamenti_kepviselok_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. február. 15. 08:02","title":"Tíz év alatt 786 százalékkal nőtt a parlamenti képviselők vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","shortLead":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","id":"20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d6ad7-a271-4a14-b3ef-09aae5ee2a79","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","timestamp":"2021. február. 15. 15:11","title":"Videó: Illegális pókerpartira csaptak le a rendőrök Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI/Reuters","category":"tudomany","description":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0948033e-03bf-43cf-a552-caed29f81eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","timestamp":"2021. február. 14. 09:19","title":"Kína: Washingtonnak nem kellene ujjal mutogatnia azokra, akik támogatták a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","shortLead":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","id":"20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5fbac-3273-4a81-a8be-494a341fec57","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","timestamp":"2021. február. 15. 08:01","title":"Mit kell tudni a fotóról, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","shortLead":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","id":"20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55594f-8462-478a-961e-151ebb614fc7","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 09:24","title":"Verekedésekbe torkollt a korlátozások enyhítése Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","shortLead":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","id":"20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1005b2-a34a-42d9-b9d3-e8d2d1a0ba44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","timestamp":"2021. február. 15. 12:03","title":"A Samsung kvantumszámítógéppel próbálja kikutatni, hogyan bírhatnák tovább a telefonok akkumulátorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","shortLead":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]