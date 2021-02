Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában megjelent elemző tanulmányából, amely azt a bevett közvélekedést cáfolja, hogy a 1941-es XV. törvény módosítása szolgai másolata lenne a hitleri Németország 1935-ös „fajvédelmi” törvényének. ","shortLead":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában...","id":"202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72dfc5d-cf42-4ddf-aba2-263f94533fb3","keywords":null,"link":"/360/202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","timestamp":"2021. február. 15. 12:00","title":"Slendriánul másolt náci jog: a nemzsidó magyar férfiak nem lehettek \"fajgyalázók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát kapta meg.","shortLead":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát...","id":"20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5379bb-dd4a-42f5-b0c1-1d2b4464ba1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","timestamp":"2021. február. 15. 15:03","title":"Óriási, 7000 mAh-s akkumulátort kapott a Samsung új mobilja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem zavarja meg a rendszeres kávéfogyasztók alvását a koffein egy új, fiatalokkal végzett kutatás szerint. A stimulálószer azonban csökkenti a szürkeállomány, tehát az idegsejtek térfogatát az agyban.","shortLead":"Nem zavarja meg a rendszeres kávéfogyasztók alvását a koffein egy új, fiatalokkal végzett kutatás szerint...","id":"20210216_kave_kavefogyasztas_alvas_koffein_idegsejtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c1021c-5547-44f0-b807-2d22311d9edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_kave_kavefogyasztas_alvas_koffein_idegsejtek","timestamp":"2021. február. 16. 17:03","title":"Rendszeresen iszik kávét? Akkor jobb, ha erről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","shortLead":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","id":"20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea0abf-e020-415b-a2ff-cd76548afe03","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","timestamp":"2021. február. 15. 11:10","title":"Sorozat készül a Mr. & Mrs. Smith című filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem a lakosságot partnerként kezelő nyílt kormányzás koncepciójára is – magyarázta a HVG-nek Audrey Tang digitalizációs miniszter. Interjú.","shortLead":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem...","id":"202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09ea88-1935-4465-b34e-323aad1e9d52","keywords":null,"link":"/360/202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A jó járványkezeléshez a lakosság bizalma kell – ehhez egy kormány humort is bevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","shortLead":"A csokoládéban növényi alapú tej lesz az egyik hozzávaló, ettől vegán.","id":"20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5039d35-a97b-4fb5-b782-018d49c40e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d685d-d3b6-464a-8c39-50626e26e4fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_vegan_kitkat_nestle_csokolade","timestamp":"2021. február. 16. 17:37","title":"Vegán KitKatet ad ki a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]