Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","shortLead":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","id":"20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5928e28-ca75-4905-a868-891afd27551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2021. március. 02. 10:05","title":"707 lóerős lett a Rolls-Royce 2,7 tonnás szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da6d083-da3a-45d1-a019-b7157cf414e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"480 kilométer körüli hatótávolsággal.","shortLead":"480 kilométer körüli hatótávolsággal.","id":"20210303_hangtalan_villanyauto_lett_ebbol_a_60_eves_bentley_luxusautobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da6d083-da3a-45d1-a019-b7157cf414e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bafc04-1ad4-489f-bbc8-0e91cd09d940","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_hangtalan_villanyauto_lett_ebbol_a_60_eves_bentley_luxusautobol","timestamp":"2021. március. 03. 09:21","title":"Hangtalan villanyautó lett ebből a 60 éves Bentley-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha az üzleti partnere az elvégzett munka vagy a leszállított termék árát nem hajlandó rendezni? Hogyan lehet megállapítani, ki a felelős egy építkezésen keletkezett kárért? Ilyen és ehhez hasonló, bizonyára sok céget foglalkoztató kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában.","shortLead":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha...","id":"mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81c7e3-fc50-46b0-a756-58c2db113a1d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","timestamp":"2021. március. 04. 07:30","title":"Tudja, vitás helyzetekben hová fordulhatnak a vállalkozások? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"50ffeb30-768f-4200-a2f7-d02d6f12d143","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol van már az az idő, amikor be kellett érni 64 GB-nyi tárhellyel? A legújabb hírek szerint igencsak látványos memóriabővítést kaphat az idén érkező iPhone 13.","shortLead":"Hol van már az az idő, amikor be kellett érni 64 GB-nyi tárhellyel? A legújabb hírek szerint igencsak látványos...","id":"20210304_apple_iphone_13_max_1_tb_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ffeb30-768f-4200-a2f7-d02d6f12d143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7406a6ea-bc40-463f-b31d-95ee5b4fbdcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_iphone_13_max_1_tb_tarhely","timestamp":"2021. március. 04. 09:03","title":"1024 GB elég lesz? Ennyi tárhely lehet a következő iPhone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","shortLead":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","id":"20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae0554-b5f7-431b-92f9-a957802c3d06","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","timestamp":"2021. március. 03. 15:46","title":"Így kéri meg egy igazán romantikus tűzoltó a párja kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és a hírszerzés mozgósítását is.","shortLead":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és...","id":"20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a685b2b8-d651-48c5-944d-f7e03120a6d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","timestamp":"2021. március. 02. 20:08","title":"Szabadon engedték a sokszáz elrabolt nigériai iskoláslányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","shortLead":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","id":"20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22046183-0a6f-46db-a871-e9e858907be3","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","timestamp":"2021. március. 03. 08:46","title":"Meghalt Bob Marley zenekarának utolsó, még élő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48f2c32-bf77-4206-9f9f-58e6d22297ac","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Sok víz lefolyhat még a brüsszeli ereszcsatornán, mire a Fidesz felfüggesztett néppárti tagságáról végső döntés születik. A szerdai döntés ugyanis a frakcióból való kilépésről határozott csak, a nagyobb kérdést függőben hagyta. Orbán Viktor számára kedvező lehet, hogy a döntő szóval bíró németek késő őszre szülhetik meg álláspontjukat.","shortLead":"Sok víz lefolyhat még a brüsszeli ereszcsatornán, mire a Fidesz felfüggesztett néppárti tagságáról végső döntés...","id":"20210303_Felteteles_szakitas_a_Merkelgyulolo_nemeteken_mulik_a_Fidesz_nepparti_jovoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48f2c32-bf77-4206-9f9f-58e6d22297ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cc1f73-ab5e-4f55-a8e2-3020d0d0d04b","keywords":null,"link":"/360/20210303_Felteteles_szakitas_a_Merkelgyulolo_nemeteken_mulik_a_Fidesz_nepparti_jovoje","timestamp":"2021. március. 03. 13:10","title":"Feltételes szakítás: a Merkel-gyűlölő németeken múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]