[{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft., így buszainak biztonságossága nem volt garantált - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal.","shortLead":"Nem kérte a menetrend szerinti személyszállításhoz szükséges engedélyt a hódmezővásárhelyi Jovány Busz Kft...","id":"20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621899d-4d42-4427-9cb3-c964912e79b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Megmagyarazta_a_kormanyhivatal_mi_a_baj_a_hodmezovasarhelyi_ingyenes_buszjaratokkal","timestamp":"2021. március. 07. 17:06","title":"Megmagyarázta a kormányhivatal, mi a baj a hódmezővásárhelyi ingyenes buszjáratokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","shortLead":"Az Oprah Winfrey-nek adott interjúban nagyon sok sötét téma szóba került, de volt alkalom a jövőbe is tekinteni.","id":"20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5c284-aa04-4527-b940-d68d41813bbc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_es_Herry_herceg_elarulta_a_masodik_gyereke_nemet","timestamp":"2021. március. 08. 06:00","title":"Meghan Markle és Harry herceg elárulta a második gyereke nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","shortLead":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","id":"20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e28fba-07c6-47ea-8e98-25b9c2ef8c17","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","timestamp":"2021. március. 08. 20:53","title":"Karácsony Gergely önkéntes karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","shortLead":"A jövő hónaptól csaknem 1700 forint lesz a cigaretták átlagára.","id":"20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933e68-a350-4df8-ac8b-790e26eed8a2","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_dohanytermekek_aremeles_jovedeki_ado","timestamp":"2021. március. 08. 06:14","title":"Közeleg az újabb dohányáremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elővigyázatosságból. ","shortLead":"Elővigyázatosságból. ","id":"20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e4bfb-dd0d-4ed0-b475-5d94f120fb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","timestamp":"2021. március. 07. 14:32","title":"Ausztriában felfüggesztették az oltást az AstraZeneca egy adagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","shortLead":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","id":"20210308_voyager_allomas_urhotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d7241e-5f97-4d78-bd2c-c7fb5f481ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_voyager_allomas_urhotel","timestamp":"2021. március. 08. 08:33","title":"Pár év múlva gyűrű formájú hotel nyílhat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]