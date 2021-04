Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Ingenuity névre keresztelt marsi helikoptere nem sokkal azután készített fényképet a vörös bolygóról, hogy a Perseverance marsjáró letette őt a bolygó felszínére.","shortLead":"A NASA Ingenuity névre keresztelt marsi helikoptere nem sokkal azután készített fényképet a vörös bolygóról...","id":"20210407_nasa_urkutatas_ingenuity_marsi_helikopter_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e2da2-2100-4b1e-bf41-237b9228ac27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_nasa_urkutatas_ingenuity_marsi_helikopter_foto","timestamp":"2021. április. 07. 20:03","title":"Itt az első fotó a Marsról, amit a NASA helikoptere készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok.","shortLead":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti...","id":"20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4117c4-e5c4-4266-b6f7-edcba66eb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","timestamp":"2021. április. 07. 18:35","title":"Alig engedi a Fidesz, hogy az 1989 előtti titkosszolgálati iratokat kutathassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","shortLead":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","id":"20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06d1575-0fa1-4b36-b77d-4dce7135b628","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2021. április. 07. 07:56","title":"Teljes az útzár az M7-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak a monarchia felforgatásával vádolt Hamza herceg, az uralkodó féltestvére. A térség egyik fontos amerikai szövetségesét a járvány által felerősített gazdasági gondok is sújtják, de a királyi famílián belüli szakításban a trónért folytatott harc is szerepet játszhatott.","shortLead":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak...","id":"20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ba8ab-167a-4004-85d6-081ceee8d76f","keywords":null,"link":"/360/20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","timestamp":"2021. április. 06. 17:15","title":"Árulás és békülés után a bizonytalanság az úr Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen minősége kerül szembe a véleményszabadság gyakorlásával, ráadásul még az idegenellenesség is képben van?","shortLead":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen...","id":"20210408_Sportolok_es_a_normak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799f2ac-8e28-4fca-848f-6622e3c59cda","keywords":null,"link":"/360/20210408_Sportolok_es_a_normak","timestamp":"2021. április. 08. 12:00","title":"Horn Gábor: Sportolók és a normák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]