Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","shortLead":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","id":"20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaef5a0-eb09-4f99-961c-97ef82e7dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","timestamp":"2021. április. 26. 05:12","title":"Frances McDormand kapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","shortLead":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","id":"20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b771ad5b-fbcb-4df7-84e5-f46879461a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","timestamp":"2021. április. 25. 15:03","title":"Az Apple is programot indít a munkatársai beoltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz kérdést felvetnek. Van, ahol akkor sem nyitnak ki, ha megtehetnék, és van igazgató, aki szerint a jelenlegi rendelkezések hosszú távon ellehetetlenítik a tervezhető működést.","shortLead":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz...","id":"20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c273a-a6b6-42e8-b11e-b4e9631e3791","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 24. 10:30","title":"„A színházban volt, aki sírt, hogy nem akarja beoltatni magát, akkor elveszti az állását?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","shortLead":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","id":"20210424_m1_auto_kieges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0665a-2c94-4cbe-a2c9-a2fe94820864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m1_auto_kieges","timestamp":"2021. április. 24. 10:51","title":"Videón, ahogy kiég egy autó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat, kerthelyiségüket. Az első kicsit szabadabb napon az időjárás is kegyes volt, így a belvárostól a Római-partig egy nagy szabadtéri fesztivállá vált a város. ","shortLead":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat...","id":"20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17b00f-a379-4066-ba43-f4e9b69026d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"Terasznyitás után egy nagy fesztiválnak tűnik a város - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","shortLead":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","id":"202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea53881-3f72-4e9c-b702-a945e67d6644","keywords":null,"link":"/360/202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","timestamp":"2021. április. 25. 08:30","title":"Egyetemi alapítványhoz szervezték ki az állami zöldségkutató intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","shortLead":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","id":"20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2dd46b-40ae-4589-af65-03b8010d9196","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","timestamp":"2021. április. 26. 07:35","title":"Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a járvány harmadik hulláma éppen tetőzik.","shortLead":"Az országban a járvány harmadik hulláma éppen tetőzik.","id":"20210426_gorogorszag_turizmus_karanten_kotelezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31a06b7-ae91-47b8-ade4-b72d2cea6c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_gorogorszag_turizmus_karanten_kotelezettseg","timestamp":"2021. április. 26. 05:17","title":"Görögország tíz ország turistái számára feloldja a karantén-kötelezettséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]