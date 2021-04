Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","shortLead":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","id":"20210426_india_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c029ceb5-135a-45fc-b7e0-d26e5caef00b","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 08:44","title":"Indiában egyetlen nap alatt 350 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és bízik Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely bölcsességében.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és...","id":"20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7bd715-1868-4e0f-beae-1700ae795c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 26. 11:59","title":"Palkovics bízik benne, hogy 500 milliárdnál olcsóbb lesz a Fudan Egyetem budapesti campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","shortLead":"A Fabia negyedik generációja minden korábbinál nagyobbnak ígérkezik.","id":"20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501e598b-daa5-449c-89f0-4fddc975f767","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_jol_mutat_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 27. 06:41","title":"Jól mutat a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","shortLead":"Az ország egyes részein gyenge esőre is számítani kell.","id":"20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db9e9b2-1b87-44cd-927a-f9ba18b6f06c","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Szeles_felhos_idot_hoz_a_kedd","timestamp":"2021. április. 27. 06:52","title":"Szeles, felhős időt hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szputnyik V-vel beoltottak számára is szabad lesz a mozgás a szigeten, ahol pénteken szigorítottak a járványügyi intézkedéseken a fertőzöttek számának emelkedése miatt. ","shortLead":"A Szputnyik V-vel beoltottak számára is szabad lesz a mozgás a szigeten, ahol pénteken szigorítottak a járványügyi...","id":"20210426_koronavirus_jarvany_ciprus_karanten_vedooltas_pcr_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1291d1-030e-45cc-adfb-3a3c5a3f9f40","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_ciprus_karanten_vedooltas_pcr_teszt","timestamp":"2021. április. 26. 18:19","title":"Cipruson nem kell majd karanténba menniük a beoltottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","shortLead":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","id":"20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c4079a-8650-4931-b92e-cde0e3aebb7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","timestamp":"2021. április. 25. 21:59","title":"Személyautó ütközött kerítésnek Piliscsabán, utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]