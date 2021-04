Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma a február végi szintre csökkent.","id":"20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78546bf2-26d4-425c-a387-ca24a5c553c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 29. 09:10","title":"186 újabb áldozata van a járványnak, 3,87 millió az oltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tizenéves korosztályt Pfizer-vakcinával fogják oltani.","shortLead":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján...","id":"20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e689ccda-d23d-4636-a646-c76342c16309","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 28. 12:49","title":"Operatív törzs: napokon belül oltják a 16-18 éveseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió oltásnál következik-e be.","shortLead":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió...","id":"20210430_Orban_kossuth_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ef6fc3-8c75-4731-9b58-edbbd6d9055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_kossuth_radio","timestamp":"2021. április. 30. 07:35","title":"Orbán: Szombattól jön az újabb nyitás, aki akar, ma kaphat Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most Dél-Koreában – tudósít a BBC a helyszínről.\r

","shortLead":"Megrendül-e a Lee család helyzete a Samsungnál az óriási adófizetési kötelezettség miatt? Ezt figyelik most...","id":"20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac02e35c-b7d6-42f0-b648-a298b5796d29","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Tizmilliard_dollaros_orokosodesi_adot_kell_fizetnie_a_Samsung_vezetoinek","timestamp":"2021. április. 29. 19:01","title":"Tízmilliárd dolláros örökösödési adót kell fizetnie a Samsung vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki nem szeretné, az is találkozik majd legalább az egyikkel: amit megszavaznak, az lesz az alapértelmezett betűtípus az Office irodai programcsomagban.","shortLead":"A Microsoft számára több alkotó összesen öt új betűtípust készített, amiket már a felhasználók is kipróbálhatnak. Aki...","id":"20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d838d32-6eaa-4a57-a937-3a4139f04057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c376dd46-b2aa-4c64-89cc-bfa72e3ad18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_office_alapertelmezett_betutipus","timestamp":"2021. április. 30. 09:03","title":"15 év után megváltoztatja az Office betűtípusát a Microsoft – itt vannak az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","shortLead":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","id":"20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b343c9a-8314-401d-a632-e389fe319ff2","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","timestamp":"2021. április. 29. 12:41","title":"Hogy áll Martin Scorsese a szempilla-göndörítővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","shortLead":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","id":"20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413ec17f-cb20-408e-94b4-16ce8f9a0187","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Az Európai sajtódíj jelöltje a hvg.hu felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]