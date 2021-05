Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó, kedvezményes hitelből, holott a kormányzati honlapon publikált tervezet még tartalmazta azt. A lemondó nyilatkozatot Orbán Viktor és Ursula von der Leyen múlt szombati találkozója után a kancelláriaminiszter ismertette. Mindez arra utal, hogy az Európai Bizottságnak súlyos kifogásai vannak.","shortLead":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó...","id":"20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ecfd62-8614-40c2-a88b-6fac060d28e4","keywords":null,"link":"/360/20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. április. 30. 07:00","title":"Orbánék visszakoztak, Brüsszelnek nem tetszhetett a magyar helyreállítási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50–60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Igazságügyi nyelvész szakértő bevetésével vizsgálták a nyomozók, vajon Czeglédy Csaba írta-e azokat Az ördög ügyvédje blogon közzétett bejegyzéseket, amelyek Borkai Zsolt volt győri polgármester lemondásához vezettek – derül ki a hvg.hu birtokába került szakvéleményből. A nyelvi profilozás azzal az eredménnyel zárult, hogy valószínűleg nem a baloldali politikus-ügyvéd a szerzője a „fideszes nagykutyák” lebuktatását tervező blognak. Czeglédy viszont feljelentést tervez, mert olyan, még a bebörtönzése alatt postázott levelét is felhasználták a vizsgálathoz, amelyik szerinte meg sem lehetne a hatóságoknál.","shortLead":"Igazságügyi nyelvész szakértő bevetésével vizsgálták a nyomozók, vajon Czeglédy Csaba írta-e azokat Az ördög ügyvédje...","id":"20210429_czegledy_csaba_szakerto_ordog_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b06d03-b006-4586-8eb2-8357bc2423ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_czegledy_csaba_szakerto_ordog_ugyvedje","timestamp":"2021. április. 29. 14:08","title":"A nyelvész szakvélemény szerint nem Czeglédy Csaba írta az \"ördög ügyvédje\" blogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019-ben házasodtak össze.\r

","shortLead":"2019-ben házasodtak össze.\r

","id":"20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ec677-8fce-414a-a872-a0a939e1d9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","timestamp":"2021. április. 30. 06:16","title":"Válik Schmuck Andor és 26 évvel fiatalabb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg kevésbé tűnik hatékonynak, annak a jövőben más téren lehetnek előnyei.","shortLead":"Szerintük az akkumulátoros és az üzemanyagcellás meghajtás nem vagy-vagy viszonyban van egymással, és amelyik jelenleg...","id":"20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8b290-3da0-472f-ba1f-dffef0d2b610","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_hidrogen_auto_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 29. 08:03","title":"Hidrogénautók fejlesztésére költ eurómilliárdokat Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter távolságot, és a maszkot is viselni kell. ","shortLead":"Az orvosi kamara győri szervezete figyelmeztet arra, hogy oltásra várakozás közben is be kell tartani a 2 méter...","id":"20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7744de5-f1d5-4550-9a9e-0dea92d2f1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_orvosi_kamara_olts_varakozas","timestamp":"2021. április. 30. 16:13","title":"Figyelmeztette a MOK győri szervezete a sorban állókat: Tartsák be a szabályokat, lehetnek fertőzöttek is köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát határon egy 46 éves szlovén férfi – közölte a helyi sajtó csütörtökön. Az eset még április 17-én történt, de a horvát hatóságok most tájékoztattak róla.","shortLead":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát...","id":"20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67861534-efd9-4af5-90a0-088951f6dc44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","timestamp":"2021. április. 29. 21:03","title":"15 millió éves mamutcsontokat próbáltak átcsempészni a horvát-boszniai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]