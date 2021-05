Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","shortLead":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","id":"20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77cbfa-f52f-4864-bfee-5b0e851d8e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","timestamp":"2021. május. 25. 19:44","title":"Erdogan hatalmát veszélyeztetik a török maffiavezér videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","shortLead":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","id":"20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e7e44-be00-4677-912b-502649c395a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","timestamp":"2021. május. 24. 13:15","title":"Közép-európai tulajdonba került az ikonikus amerikai Colt fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb csak pénteken fognak a kamerák elé állni. ","shortLead":"Kiss Róbert a járvány harmadik hullámának lecsengésével indokolta a törzs napi tájékoztatóinak elmaradását, legközelebb...","id":"20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76455c5d-88ad-477a-8c39-a12308737c21","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_operativ_torzs_masodik_evad_vege","timestamp":"2021. május. 25. 11:53","title":"Leáll a napi sajtótájékoztatókkal az operatív törzs, ma már nem is válaszoltak semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire jellemző, hogy a kisebbségekkel szemben másképp viselkednek a rendőrök.","shortLead":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire...","id":"20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cfd772-f145-49fa-892f-50ac6f96b65d","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Az EU-ban is rendőri diszkrimináció sújtja a kisebbséghez tartozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kocsijával lényegében elrabolta, majd egy éjszaka át bántalmazta brutálisan a fiatalkorú lányt a férfi.","shortLead":"A kocsijával lényegében elrabolta, majd egy éjszaka át bántalmazta brutálisan a fiatalkorú lányt a férfi.","id":"20210525_nagykanizsa_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347ef08-0671-43c6-a686-f53f88570cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_nagykanizsa_bantalmazas","timestamp":"2021. május. 25. 17:46","title":"Válogatott kínzásokkal gyötörte fiatalkorú barátnőjét egy nagykanizsai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az atv.hu-nak a minszki Ryanair incidenssel kapcsolatos kérdéseinkre. Az uniós vezetők válaszlépésekről tárgyalnak Brüsszelben. \r

\r

","shortLead":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2632ad-4463-4b30-98cc-14216383bb43","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","timestamp":"2021. május. 24. 22:07","title":"Brüsszelben szankciókról tárgyalnak, megszólalt a magyar külügy is a minszki incidenssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","shortLead":"Erősen megvágták a közmunkára szánt pénzt.","id":"20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f50c8b-ef86-47ad-8e01-22f2002cb239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Keves_kozmunkas_marad_2022re","timestamp":"2021. május. 25. 07:55","title":"Kevés közmunkás maradhat jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.","shortLead":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit...","id":"20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94dedd-463b-4149-b2a5-6c2ddf4aac3e","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","timestamp":"2021. május. 24. 17:50","title":"Bob Dylan, Kurt Cobain és Britney Spears személyes dolgai kerülnek kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]