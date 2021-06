Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vírusvariánsnak háromféle mutációját azonosították korábban, de a szakértők szerint az egyikük csak \"érdeklődésre okot adó\", a másik még az sem. A harmadik viszont aggodalomra ad okot.","shortLead":"A vírusvariánsnak háromféle mutációját azonosították korábban, de a szakértők szerint az egyikük csak \"érdeklődésre...","id":"20210602_who_indiai_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e3da6-6b31-4e14-91ad-27ed313b1c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_who_indiai_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 10:33","title":"A WHO szerint az indiai variánsnak csak az egyik változata miatt kell aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan, brutális tény, ugyanakkor az ellenzék végre összeállt, így teljesen nyitottnak látszik a verseny. Így összegzi a kilátásokat Will Collins Budapesten dolgozó tanár, aki a Newsweeknek küldött hosszú cikkben foglalta össze véleményét.



","shortLead":"Orbán Viktor a választásokig még megfordíthatja politikai szerencséjét, bár a rengeteg koronahalott elvitathatatlan...","id":"20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726bbe88-7cb4-4e15-9b36-45e72fdb48d9","keywords":null,"link":"/360/20210602_Newsweek_A_valasztasokig_meg_megfordulhat_Orban_szerencseje","timestamp":"2021. június. 02. 07:38","title":"Newsweek: A választásokig még megfordulhat Orbán szerencséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","shortLead":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","id":"20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cec739-bd92-4a37-92b0-9dd27c91bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","timestamp":"2021. június. 01. 21:48","title":"Távozik a Honvédség parancsnokhelyettese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége az építési láznak, az irodák sorsa pedig még mindig kérdéses.","shortLead":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége...","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]