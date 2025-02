Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba, így már nem évi 5-6, hanem 40-50-100 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú készítményekkel – mondja Pardi Norbert, a Pennsylvaniai Egyetem mikrobiológiai tanszékének professzora, aki még 2011-ben csatlakozott a Karikó Katalin és Drew Weissman laboratóriumában zajló kutatásokhoz. Jelenleg már a saját laboratóriumát vezeti Philadelphiában, ahol vakcinák fejlesztésével foglalkoznak részben olyan fertőző betegségek ellen, mint az influenza, de vannak eredményeik az mRNS-alapú rákvakcinák területén is.","shortLead":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba...","id":"20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a.jpg","index":0,"item":"b2a1cf39-d476-4275-805b-0a03f6ccd78f","keywords":null,"link":"/360/20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","timestamp":"2025. február. 18. 06:30","title":"A tudósok nem hittek Karikó Katalinéknak – Pardi Norbert az mRNS-vakcinák rák elleni bevethetőségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8972acf-1588-40fa-b835-3d7f727aaa5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid egy olyan üvegházhatású gáz, amelyik hozzájárul a globális felmelegedéshez. Egyre nagyobb mennyiségben kerül a levegőbe, nem is bírják megkötni a növények. Ezért is mondható áttörésnek amerikai kutatók fejlesztése, egy olyan port, amelyik képes megragadni a szén-dioxid molekulákat.","shortLead":"A szén-dioxid egy olyan üvegházhatású gáz, amelyik hozzájárul a globális felmelegedéshez. Egyre nagyobb mennyiségben...","id":"20250217_oriasi-kapacitasu-szendioxid-megkoto-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8972acf-1588-40fa-b835-3d7f727aaa5c.jpg","index":0,"item":"3499df12-1498-4a2b-bb79-c025f2b53c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_oriasi-kapacitasu-szendioxid-megkoto-por","timestamp":"2025. február. 17. 19:03","title":"Egy új csodapor egyszerűen kiszippantja a levegőből a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","shortLead":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","id":"20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"813a8331-073b-4440-8613-1841068afdd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","timestamp":"2025. február. 17. 15:40","title":"Elakadt a lopott autóval egy tini, balszerencséjére egy rendőrhöz kopogtatott be segítségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés szembeszélben is működött, most pedig jön a hátszél.","shortLead":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés...","id":"20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"a2784c59-6f13-47d4-9a06-acd0dfa79ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. február. 17. 17:17","title":"„Van egy nagy közös tervünk: építünk egy olajvezetéket” – Vucsics–Orbán-sajtótájékoztató a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f.jpg","index":0,"item":"1c663b19-8a43-42ac-8088-c309b91d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","timestamp":"2025. február. 16. 14:07","title":"Balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú a balatonfüredi kilátónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]