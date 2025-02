Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták csütörtökön ismét találkozni fognak, ezúttal Isztambulban.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint Moszkva álláspontja nem változott meg a békefenntartók kérdésében. Orosz és amerikai diplomaták...","id":"20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"7b56efb8-2a37-4a0b-a4c2-36aecd97fe7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_lavrov-europai-bekefenntartok-ukrajna","timestamp":"2025. február. 26. 14:19","title":"Lavrov máris cáfolta Trumpot: Nem igaz, hogy támogatnák európai békefenntartók Ukrajnába telepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","shortLead":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","id":"20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"6f9d68d8-0f2c-4496-93ba-a9c47d86994c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","timestamp":"2025. február. 25. 08:30","title":"A KSH szerint nettó 500 ezer volt az átlagfizetés decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce92068-ecac-48bd-af4d-17c0217ea092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre gyakrabban szakadnak el száloptikai kábelek a tenger mélyén, és egyre gyakrabban feltételezik az érintett hatóságok, hogy Kína állhat a szabotázsok hátterében. ","shortLead":"Egyre gyakrabban szakadnak el száloptikai kábelek a tenger mélyén, és egyre gyakrabban feltételezik az érintett...","id":"20250225_Tajvan-Kina-tengeralatti-kabel-teherszallito-hajo-kibervedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce92068-ecac-48bd-af4d-17c0217ea092.jpg","index":0,"item":"9d5e065e-5241-4b23-a54b-b1217b054875","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Tajvan-Kina-tengeralatti-kabel-teherszallito-hajo-kibervedelem","timestamp":"2025. február. 25. 11:48","title":"Tajvant is elérte a tenger alatti hibrid háború, Kína lehet a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi komédiáig terjed a francia nyelvű országok éves filmes ünnepének programja a budapesti Francia Intézet szervezésében.","shortLead":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi...","id":"20250226_Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada.jpg","index":0,"item":"c8602f67-feec-4852-9b79-4b5807e79560","keywords":null,"link":"/360/20250226_Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Öt arisztokrata egy főúri kastélyban: igazi kuriózummal jön az idei Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első gyereke után jön a második is.","shortLead":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első...","id":"20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd.jpg","index":0,"item":"2d74fc45-3dc3-4b55-bc6d-f5b2ae02024d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Béranyától született gyereke Vajna Tímeának, aki közben teherbe is esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést, amiért csalók a szálláskövető oldal felhasználásával megkárosították.","shortLead":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést...","id":"20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"aef572e3-06d0-49b2-844c-fb5a969dfb49","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 09:31","title":"Adathalászok portyáznak a Booking.com-on, három hónap alatt 177 milliót loptak magyar felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]