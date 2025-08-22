Ezek most a legolcsóbb villanyautók Magyarországon – toplista

Amikor a villanyautózás kerül szóba, sokan egyszerűen csak legyintenek, hogy ezek a környezettudatosnak mondott autók egytől egyig megfizethetetlenül drágák.

Tény, hogy a drága akkumulátor miatt alapvetően nem olcsók a zöld rendszámos új autók, de ma azért már egész nyomott áron is találhatók ilyen kocsik – amik persze nem nagyok és nem is tocsognak a luxustól.

Cikkünk írásakor 7,5 millió forintba kerül itthon a legkedvezőbb árú villanyautó, ami nem más, mint a 95 lóerős teljesítményű és 3,62 méter hosszú négyszemélyes Leapmotor T03, melyet nemrégiben részletesen bemutattunk.

A Stellantis érdekeltségi körébe tartozó kínai apróság 37,3 kWh kapacitású akkumulátora 265 kilométeres hatótávot tesz lehetővé.

Leapmotor T03 László Ferenc

Az egyelőre még Kínából érkező, de hamarosan Magyarországon is gyártandó BYD Dolphin Surf 500 ezer forinttal drágább, konkrétan 8 millió forintba kerül.

Ezen összeg ellenében egy 3,99 méter hosszú és egész pofás négyüléses kisautó vezethető haza, mely elsősorban 88 lóerős teljesítményéről, illetve 220 kilométeres hatótávot biztosító 30 kWh-s telepéről ismerszik meg.

BYD Dolphin Surf László Ferenc

A 65 lóerős és 225 kilométeres hatótávolságú Dacia Spring utolsó ismert ára 9,5 millió forint volt, jelenleg azonban nem kapható ez a román kisautó.

Dacia Spring László Ferenc

9,8 millió forinton nyit a kínai Dongfeng Box EV, mely elsősorban 95 lóerős teljesítményéről, 31,4 kWh-s akkumulátoráról, illetve 240 kilométeres hatótávolságáról ismerszik meg.

Dongfeng Box EV Dongfeng

10 millió forint magasságában nagy a tolongás, ennyibe kerül például a 97 lóerőt, 42 kWh-s aksit és 327 kilométeres hatótávot felvonultató, kiviteltől függően 4-5 személyes Hyundai Inster.

Hyundai Inster László Ferenc

Szintén ennyi pénzt kérnek el a Citroën ë-C3-ért és olasz testvérmodelljéért, a Fiat Grande Pandáért, mely ötszemélyes modellek közös vonása a 113 lóerő, a 44 kWh-s akkumulátor, illetve a 320 kilométeres hatótáv.

Citroën ë-C3 Citroën