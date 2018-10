Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este a székesfehérvári csapat Londonban játszik, megkérdeztük a miniszterelnöktől egy megnyitón, repül-e.","shortLead":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este...","id":"20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08bd97-69ac-416e-a339-8d20b634b646","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","timestamp":"2018. október. 04. 10:45","title":"Megkérdeztük Orbánt, ma is elrepül-e a Vidi meccsre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe jó néhány új funkció és érdekesség is belekerült.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe...","id":"20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283365b-fa85-426c-9ecc-e2e41a571390","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","timestamp":"2018. október. 03. 11:03","title":"Windows 10 fut a gépén? Nyomjon rá a frissítésre, sok új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","shortLead":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","id":"20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a98de-e4a1-4688-b0af-01db728959f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","timestamp":"2018. október. 03. 14:02","title":"Bele akar szólni, mi történjen a Black Mirror szereplőivel? Eljött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calicivírustól betegedtek meg a város négy iskolájának tanulói – közölte Stánitz Éva megyei tiszti főorvos. ","shortLead":"A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calicivírustól betegedtek meg a város négy iskolájának tanulói – közölte...","id":"20181003_szombathelyi_diakok_calici_virus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ddff7-fe0f-4473-b580-ddac6fe8bae0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_szombathelyi_diakok_calici_virus_fertozes","timestamp":"2018. október. 03. 17:38","title":"Kiderült, mitől betegedtek meg a szombathelyi diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő betegeket? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő...","id":"20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cbb650-28c4-4a08-93c5-7476ce6a400f","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","timestamp":"2018. október. 03. 09:27","title":"Az adózásnál is jól járhat, aki betegek gyógyítását támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]