Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","shortLead":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","id":"20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef30a0-d65b-4a11-92fe-f16d614bd96e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","timestamp":"2018. november. 30. 07:08","title":"Kirúgtak egy CNN-kommentátort Izrael-ellenesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","shortLead":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","id":"20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b44028-54bb-4e7d-b236-9573cc7f7d17","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","timestamp":"2018. november. 29. 20:44","title":"A Fidesz támogatásával fúrhatja meg a kormány ötletét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","shortLead":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","id":"20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94fc78-41f3-480d-8c76-ad9abb4d0e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","timestamp":"2018. november. 29. 07:28","title":"Most először rendőröket is elítéltek a Fülöp-szigeteki drogháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201848_loni_fog_ha_loni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169da518-cd97-46e7-a5a1-83959de681b4","keywords":null,"link":"/itthon/201848_loni_fog_ha_loni_kell","timestamp":"2018. november. 29. 11:15","title":"Jakus Ibolya: Lőni fog, ha lőni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista - összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett génmanipulációs kísérletei sikerrel jártak, így megszülettek a világ első génmódosított csecsemői. A hír világszerte sok tudós felháborodását váltotta ki. Barbár emberkísérlet, vagy az orvostudomány Szent Grálját találtuk meg?","shortLead":"Rendesen felkavarta a tudományos világ állóvizét a kínai Ho Csienkuj, amikor bejelentette: emberi magzatokon végzett...","id":"20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46535836-ce57-472d-bba3-e47d4650363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778639b8-1111-4571-9e16-f2c7276d8171","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_orvostudomany_orvostechnologia","timestamp":"2018. november. 28. 20:00","title":"Megváltást is hozhat az emberi génszerkesztés, de most tényleg Pandóra szelencéjét nyitogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cdb4c6-2afc-4a10-8510-20aa8a7055c3","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges intelligencia? Milyen fontos lépésekre van még szükség a célok eléréséhez, és milyen akadályok nehezítik a feladatok végrehajtását? Ezekről is szó volt a Microsoft Future Decoded konferenciáján, ahol az MI hazai lehetőségeit és eredményeit mutatták be.","shortLead":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges...","id":"20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11cdb4c6-2afc-4a10-8510-20aa8a7055c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d436381-aae9-4559-b4d2-4bee75bc9f52","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","timestamp":"2018. november. 29. 19:37","title":"Kevesebben hagyják el az iskolát, ha besegít a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letöltendő fegyházbüntetésre ítéltek hat tejkereskedőt áfacsalásért.","shortLead":"Letöltendő fegyházbüntetésre ítéltek hat tejkereskedőt áfacsalásért.","id":"20181128_Ketmilliard_forintot_csaltak_el_a_Szlovakiabol_behozott_tejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce610663-215d-4f6d-aa6b-e56d45a4fe48","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Ketmilliard_forintot_csaltak_el_a_Szlovakiabol_behozott_tejjel","timestamp":"2018. november. 28. 18:09","title":"Kétmilliárd forintot csaltak el a Szlovákiából behozott tejjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]