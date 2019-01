Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","shortLead":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","id":"20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdf1772-c5f6-4e84-b244-11becfa6616b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","timestamp":"2019. január. 16. 13:45","title":"Hamarosan léphet az MNB, nyakunkon a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","shortLead":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","id":"20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb5d73-bafc-4180-8482-575d9c84d1a9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 15. 10:23","title":"Ezt a versenyt is a kínaiak nyerték: kihajtottak az első magok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is lett az elmúlt évtizedekben. A rosszabb, hogy már ott is érzékelni, ahol korábban nem volt jellemző.","shortLead":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is...","id":"20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37c3f75-46a0-49b8-87a9-ec9370b4b66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 15. 14:03","title":"Hatszor gyorsabban olvad az Antarktisz jege, és már a stabil gleccserek is fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses modellt, ám ez az amerikai kormányzat leállása miatt egyelőre nem lehetséges. ","shortLead":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses...","id":"20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97566518-1948-4442-9d88-89430e6d7d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","timestamp":"2019. január. 15. 12:33","title":"Nem sikerül átkalibrálni a navigációs rendszereket, mert nincs, aki megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka jogi lépéseket tesz a róla megjelentek miatt.","shortLead":"Nagy Blanka jogi lépéseket tesz a róla megjelentek miatt.","id":"20190115_A_Ripost_megirta_hany_targybol_all_bukasra_a_mocskos_szaju_diaktunteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b63c1e-4a6e-4742-a5ea-8522bcee4fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Ripost_megirta_hany_targybol_all_bukasra_a_mocskos_szaju_diaktunteto","timestamp":"2019. január. 15. 16:54","title":"A Ripost szerint bukásra áll \"a mocskos szájú diáktüntető\", a lány ezt cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","shortLead":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","id":"20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743e62f4-1015-4065-91f4-6eb1b7347483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","timestamp":"2019. január. 15. 20:25","title":"Űrben is termeszthető már bab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek az MTVA vezérigazgatójával, majd Papp Dániel távozását követelték. De az épület előtt megtartott sajtótájékoztatójuk után nem mehettek vissza az MTVA épületébe.","shortLead":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek...","id":"20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990261-9c70-44fc-9d19-fc10567bfe6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","timestamp":"2019. január. 15. 11:05","title":"Rendőrt hívott Hadházy, mert nem engedik be az MTVA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","shortLead":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","id":"20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63a9811-a7c2-46af-9f99-64b72385fbac","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","timestamp":"2019. január. 16. 15:35","title":"Támogatja az EU a MÁV-Start 11 darab emeletes vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]