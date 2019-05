Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500 forintos órabér sem elképzelhetetlen.","shortLead":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de...","id":"20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092bf72-ba4c-4e00-860b-95eb622c8dde","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","timestamp":"2019. május. 02. 18:45","title":"1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","shortLead":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","id":"20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddcf171-7c98-470f-95c6-ec5a3486575f","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","timestamp":"2019. május. 02. 13:58","title":"Világsztárok jönnek a Balatonra ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabályozása miatt adott be.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi...","id":"20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2f127-413a-4b2f-a36b-612f3e68fa6f","keywords":null,"link":"/sport/20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","timestamp":"2019. május. 01. 14:45","title":"Caster Semenya vesztett: nemzetközi szinten csak begyógyszerezve versenyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","shortLead":"Az albérlet kifizetése után nem marad lakáscélú megtakarítás.","id":"20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28935968-7f7f-42af-aa99-54adf5dc5ecc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_Tizbol_nyolc_fiatalnak_eselye_sincs_hogy_sajat_lakasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 10:41","title":"Tízből nyolc fiatalnak esélye sincs, hogy saját lakása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael ügyében az utolsó pillanatban vétózott Magyarország, az unió mégis közös álláspontot fogalmazott meg. Az EU-szerződések szerint pedig minden külpolitikai kérdésben egyhangú döntés szükséges a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Izrael ügyében az utolsó pillanatban vétózott Magyarország, az unió mégis közös álláspontot fogalmazott meg...","id":"20190502_Szijjarto_Felhaborito_es_jogserto_hogy_figyelmen_kivul_hagyta_a_magyar_vetot_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1422d912-0bce-4790-9b5d-4869a38f353a","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Szijjarto_Felhaborito_es_jogserto_hogy_figyelmen_kivul_hagyta_a_magyar_vetot_az_EU","timestamp":"2019. május. 02. 20:29","title":"Szijjártó: Felháborító és jogsértő, hogy figyelmen kívül hagyta a magyar vétót az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","shortLead":"A színész ismét a Trojka társulat darabjában fog feltűnni. ","id":"20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd3a99a-6dbf-45aa-8543-3b9fb6ece79b","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Uj_darabot_probal_Kulka_Janos","timestamp":"2019. május. 02. 07:46","title":"Új darabot próbál Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező úgy véli, nem lehet kimozdítani az embereket a komfortzónájukból a színpadon zajló \"orbánozással\", de az ő lelki békéjének, az önbecsülésének fontos, hogy társulatával beszéljenek a jelenkori problémákról. ","shortLead":"A rendező úgy véli, nem lehet kimozdítani az embereket a komfortzónájukból a színpadon zajló \"orbánozással\", de az ő...","id":"20190503_Pinter_Bela_es_Tarsulata_eloadas_tao_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d51226-c89a-4e1d-be9b-c7781cb594ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Pinter_Bela_es_Tarsulata_eloadas_tao_szinhaz","timestamp":"2019. május. 03. 10:22","title":"Pintér Béla: Az Orbán-rendszer évekig érinthetetlen marad még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]