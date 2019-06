Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","shortLead":"Akár negyedével is csökkenhet a jéggel borított felszín nagysága.","id":"20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e84a4a2-f1c7-41c1-bdca-6126b701a203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_sziberia_klimavaltozas_greenpeace","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Új kutatás: évtizedeken belül lakhatóvá válik Szibéria a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lett ugyanis a becsültnél a gazdaság tényleges növekedése.","shortLead":"Nagyobb lett ugyanis a becsültnél a gazdaság tényleges növekedése.","id":"20190607_nyugdijas_nyugdijpremium_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db7d1cc-3499-40a8-84b9-4c7aae07b9eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_nyugdijas_nyugdijpremium_gdp","timestamp":"2019. június. 07. 12:20","title":"Tízezer forinttal több járna a nyugdíjasoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","shortLead":"Szívesen látna sokkal több nőt a politikában.","id":"20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328a8ad-7155-4cd7-9cd8-955f43b95419","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Naray_Tamas__Jot_tenne_az_arrogancia_es_a_himsoviniszta_poffeszkedes_kiirtasanak_ha_mondjuk_no_lenne_a_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 07. 14:00","title":"Náray Tamás: “Jót tenne az arrogancia és a hímsoviniszta pöffeszkedés kiirtásának, ha mondjuk nő lenne a miniszterelnök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 50 százalékos emelésre lenne szükség szerintük. ","shortLead":"Legalább 50 százalékos emelésre lenne szükség szerintük. ","id":"20190606_A_rendorszakszervezet_szerint_a_hazai_rendorok_nem_tudnak_megelni_a_fizetesukbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef81c736-eb80-4bc6-b4e1-a6cddea3d015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_A_rendorszakszervezet_szerint_a_hazai_rendorok_nem_tudnak_megelni_a_fizetesukbol","timestamp":"2019. június. 06. 18:29","title":"A rendőrszakszervezet szerint a hazai rendőrök nem tudnak megélni a fizetésükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","shortLead":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","id":"20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a250d27-3481-4375-a018-e9a18eaf0636","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","timestamp":"2019. június. 07. 17:32","title":"Ez a 29 Pest megyei település kap 4,2 milliárdot kerékpárutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit egyúttal egész életére eltiltották hivatása gyakorlásától.","shortLead":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit...","id":"20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b414fc1-8c81-44de-8daa-06830eae140e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","timestamp":"2019. június. 06. 11:32","title":"Elítélték a német ápolót, aki 85 embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","shortLead":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","id":"20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d41ddd-07a5-4d44-84fb-8ef7e0def679","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"Visszatér Paksra Böde Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett weboldalon vagy rokon segítségével.","shortLead":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett...","id":"20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ece8962-1a56-4528-910d-1ad976cb2085","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"A magyarok tizede vásárolt már gyógyszert olyan helyről, ahonnan nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]