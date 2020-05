Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot a világvégéről. Így tett a norvég–ír–magyar trió, a Mongooz and the Magnet is.","shortLead":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot...","id":"20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b417ff9-26bd-464d-b0a1-016a65d10ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","timestamp":"2020. május. 15. 10:01","title":"Világvége egy señoritával – itt a Mongooz and the Magnet klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","shortLead":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2982ce7-52f7-4b01-9214-922eeb107034","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","timestamp":"2020. május. 16. 12:47","title":"Sok színház kinyithat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek.","shortLead":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári...","id":"20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f79fb-eb8f-4230-ab45-bee9107d4547","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 16. 11:21","title":"Novák Katalin: Lesznek nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre az összeesküvés-elméletek híveinél, akik szerint Bill Gates majd a védőoltással szeretne chipet juttatni a világ polgárainak vérébe.","shortLead":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre...","id":"20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71223e5e-b21d-48bc-b290-8063e670ab22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","timestamp":"2020. május. 16. 08:03","title":"Felvásárolja a koronavírusos betegek vérét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","shortLead":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","id":"20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859dccd-66da-43b0-ae76-f6d0e0dba018","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 11:55","title":"WHO: Télen visszatér a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban egy biolabor. Az eszköz megkapta az amerikai gyógyszerbiztonsági hivatal engedélyét.","shortLead":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban...","id":"20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd30aa6-988d-4a8d-9e9e-682aba50ff5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 15. 11:43","title":"Az első otthoni koronavírus-nyálteszt egyedül is elvégezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]