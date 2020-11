Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont már öt mérőállomásról is lesújtó adatok érkeztek.","shortLead":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont...","id":"20201116_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b9332-b1b2-470d-bd02-dc704e1c75dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_legszennyezettseg","timestamp":"2020. november. 16. 11:58","title":"Sokat romlott a levegő minősége Budapest egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","shortLead":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","id":"20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921522b-bef2-4550-a8f2-0331db32aa86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","timestamp":"2020. november. 17. 08:01","title":"Az idei lehet az első karácsony, amire a legtöbben neten vásárolnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Facebook-oldalán. ","shortLead":"Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják...","id":"20201117_Szoljon_ujra_a_taps_az_egeszsegugyi_dolgozoknak__videoban_uzennek_az_SZFEsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9988675e-b0d8-445d-bd23-0ab457ef146d","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Szoljon_ujra_a_taps_az_egeszsegugyi_dolgozoknak__videoban_uzennek_az_SZFEsek","timestamp":"2020. november. 17. 09:52","title":"\"Szóljon újra a taps az egészségügyi dolgozóknak\" – videóban üzennek az SZFE-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak az élelmiszer-pazarlás mértékét csökkenti, de a sörfőzés ökológiai lábnyomát is, ha az árpa helyett kenyérmaradékból készítenek sört.","shortLead":"Nemcsak az élelmiszer-pazarlás mértékét csökkenti, de a sörfőzés ökológiai lábnyomát is, ha az árpa helyett...","id":"20201116_Kenyermaradekokbol_csinal_kezmuves_sort_egy_brit_sorfozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96282-8942-4a32-be79-8f525f0d711b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Kenyermaradekokbol_csinal_kezmuves_sort_egy_brit_sorfozo","timestamp":"2020. november. 16. 12:33","title":"Kenyérmaradékokból készít kézműves sört egy brit sörfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási kísérletekre.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási...","id":"20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e647eb35-88c3-4857-998e-25ce222d374b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","timestamp":"2020. november. 16. 09:40","title":"Volna itt egy nem mini gond az iPhone 12 mini képernyőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52866c36-0a93-4e1c-9c37-2605c14910e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemisták főként szállítási és adminisztratív feladatokat végezhetnek.","shortLead":"Az egyetemisták főként szállítási és adminisztratív feladatokat végezhetnek.","id":"20201116_Tobb_szaz_hallgato_segiti_a_tesztelest_a_Muegyetemrol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52866c36-0a93-4e1c-9c37-2605c14910e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2b6a2-1183-4f5d-ba99-2f95add49140","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Tobb_szaz_hallgato_segiti_a_tesztelest_a_Muegyetemrol_is","timestamp":"2020. november. 16. 17:22","title":"Több száz hallgató segíti a tesztelést a Műegyetemről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","shortLead":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","id":"20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853178d4-a4f3-48be-b6a8-2031d58b6aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","timestamp":"2020. november. 15. 13:11","title":"Belgiumban gyógyul a Covid-osztályon megégett román orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses rendszerhez, amit Moszkvában kapcsoltak be a rendvédelmi szervek. Az ügy több okból is aggasztó.","shortLead":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses...","id":"20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336f9ed-db89-4417-bb90-f95ce768f23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","timestamp":"2020. november. 17. 08:33","title":"Fillérekből kicselezhető Putyinék moszkvai arcfelismerő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]