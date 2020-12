Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3674946d-cba9-447a-9ef4-6ad4750f4856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint jobb lenne, ha 24-én ki se nyitnának.","shortLead":"A szakszervezet szerint jobb lenne, ha 24-én ki se nyitnának.","id":"20201208_Tumultus_lehet_az_uzletekben_az_idosav_es_a_korai_zaras_miatt__figyelmeztetnek_a_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3674946d-cba9-447a-9ef4-6ad4750f4856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7813f-332a-4610-a423-ee6627e46843","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tumultus_lehet_az_uzletekben_az_idosav_es_a_korai_zaras_miatt__figyelmeztetnek_a_boltok","timestamp":"2020. december. 08. 10:29","title":"Figyelmeztetnek a boltok: tumultus lehet az üzletekben az idősáv és a korai zárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","shortLead":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","id":"20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a38037-0b0c-4e84-8d5c-b090f2c1c505","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","timestamp":"2020. december. 07. 13:19","title":"Maszkcsempész kamionost buktattak le a röszkei pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","shortLead":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","id":"20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60274e41-c5ad-4428-89bc-147a50585ee8","keywords":null,"link":"/sport/20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","timestamp":"2020. december. 07. 20:28","title":"Rossi a vb-selejtezőről: Közepesen nehéz csoportba kerültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak nincs köze a koronavírus-járványhoz.","shortLead":"Új betegség ütötte fel a fejét a világ második legnépesebb országában, Indiában. Az első hírek szerint a kórságnak...","id":"20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd31e6e-9ee8-4974-825c-cc5e183236bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_betegseg_hanyas_ego_szem_india","timestamp":"2020. december. 07. 11:33","title":"227 ember került kórházba Indiában egy rejtélyes betegség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","shortLead":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","id":"20201208_Halalos_baleset_65os_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f7f9b-8d3c-4e2e-b71a-739483951810","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Halalos_baleset_65os_fout","timestamp":"2020. december. 08. 21:33","title":"Halálos baleset történt a 65-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas sarkú cipőkért. Elég csak a Szex és New York Carrie Bradshaw-jára gondolnunk, aki mániákusan vásárolta a tűsarkúkat, majd évekkel később jött csak rá, hogy egy lakás árát költötte a csodás lábbelikre.","shortLead":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas...","id":"20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643caf5a-0f8a-49dd-8c5e-be702fcb653b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Nőies, elegáns, és időnként rettentő fájdalmas – hogyan kezdődött és miért hordanak a nők magas sarkút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]